Kadınların işgücüne katılımı yüzde 34’e çıktı

Halkbank, Türkiye'nin başarılı kadın girişimcilerini Üreten Kadınlar Yarışması'yla ödüllendirdi. Ödül törenine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati , "İktidara geldiğimizde yüzde 27.9 seviyesinde olan kadınların işgücüne katılım oranı bugün yüzde 34'e geldi. Ancak bu rakamı yeterli görmüyoruz. Hedefimiz bu oranı yükseltmek" dedi. Nebati, ülkelerin, potansiyelini gerçekleştirebilmesi için kadınların toplumsal hayatın her alanında aktif rol oynamasının hayati bir önem arz ettiğini dile getirdi. 2021 sonu itibarıyla kadınların işverenler içindeki payının yüzde 15 seviyesine geldiğini anlatan Nebati, "Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarımıza 2021'de 462 bin kişi katılım sağlarken, bunun yüzde 56'sını kadınlar oluşturuyor. Hedefimiz, bu programlardaki kadın katılımcı sayısını çok daha yukarılara çıkarmaktır" diye konuştu. 2002 genel seçimlerinde parlamentodaki kadın temsil oranının yüzde 4.4 olduğunu, 2018 genel seçimlerinde ise kadın milletvekili sayısının 104'e çıktığını hatırlatan Bakan Nebati, şöyle konuştu: "Yani oran yüzde 17.5'e ulaştı. Bu olumlu gelişmelere rağmen kadınlar pek çok alanda halen erkeklerin gerisinde ve pek çok sektörde erkeklere kıyasla daha az gelir elde etmektedir. Her kadının arkasında bir erkek yoktur ama her erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır. Türkiye'nin yapısal bir sorunu olarak öne çıkan işsizlikten en fazla etkilenen kesimlerden biri de ne yazık ki kadınlarımızdır. Aralık 2021 itibarıyla kadınlarda işsizlik oranı yüzde 13.7. İşgücü piyasasındaki dezavantajlı gruplar arasında yer alan kadınlara yönelik dünya genelinde pek çok uygulamaya gidilmektedir."Türkiye'nin 7 bölgesinde Üreten Kadın Zirveleri'ne imza atan Halkbank, kadın girişimcileri ödülle taçlandırdı. Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan , bir yılını tamamlayan Üreten Kadınlar projesiyle 105 bin kadına, 10.7 milyar TL'ye ulaşan finansal destek sağladıklarını açıkladı. Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nde avantajlı koşullarla Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Arslan, "Kurguladığımız finansal imkânları, 7 bölgemizde düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Toplantıları'yla anlattık. Sürece, kadın kooperatiflerini dahil ettik. Sağladığımız desteklerin yatırıma ve üretime dönüştüğüne, istihdam oluşturduğuna ve ihracat yapmaya cesaretlendirdiğine tanıklık ediyoruz" dedi.Yarışmaya 2.494 başvuru yapıldığını söyleyen Arslan, "Bu süreçte ayrıca 81 ildeki şubelerimizde girişimci kadınlarımızla şube buluşmaları gerçekleştirdik. Yaklaşık 7 bin kadın girişimciyi ağırladık ve projemizi anlattık. Yarışmamıza başvuran her kadın girişimci adına da bir fidan bağışı yaptık" diye konuştu. Kadın girişimciler için akademi kurduklarını da belirten Arslan, "Online ulaşılabilen Akademi'de 100'den fazla video ile; nakit akış yönetiminden satış-pazarlama tekniklerine kadar pek çok konuya yer veriliyor" dedi.Üreten Kadınlar Yarışması'nda "Mikro Üretici Kadın Girişimci Kategorisi"'nde birincilik ödülünü Helimore Havacılık'tan Başak Demir aldı. "KOBİ Üretici Kadın Girişimci Kategorisi"'nde birincilik ödülü Sanver Mühendislik'ten Nurşen Sanver'e verildi. 'Kadın Kooperatifi Kategorisi'nde Artuklu İlçesi Topraktan Tabağa Kadın Kooperatifi birinci, Çobanlar Kadın Kültür Evi Üretim İşletme Kooperatifi ikinci, Göbeklitepe Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi üçüncü oldu.