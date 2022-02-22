Kadınların sosyo-ekonomik konumları güçlendiriliyor

GEÇEN YIL 224 BİN 561 KİŞİYE ULAŞILDI

Kovid-19 salgını sürecindeki seminerler, radyo programları gibi kitle iletişim araçları aracılığıyla veya dijital platformlar üzerinden çevrim içi yapıldı.

Seminerler geçen yıl ocaktan aralık sonuna kadar 10'u büyükşehirlerde olmak üzere 20 ilde, 224 bin 561 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Seminerlerin başladığı 2017 bu yana ise 692 bin 241 kişiye ulaşıldı.

Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi seminerleri, bu yıl da 81 ilde düzenlenmeye devam edilecek.