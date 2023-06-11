Kağıt fatura 1 Temmuz’da tarih oluyor

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yaptığı değişikliklerle e-fatura kullanımı neredeyse tüm sektörler için zorunlu hale gelmeye başladı. 1 Temmuz 2023'ten itibaren birçok sektör bu kapsama alınacak. Öncelikle 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, zorunlu olarak e-faturaya geçiş yapacak. 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan e-ticaret faaliyetinde bulunan mükellefler, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya geçiş yapmış olacak. Brüt satış hasılatı tutarına göre e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine geçecek işletmeler için başlangıç tarihi 1 Temmuz 2023, aynı firmaların e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.Teknolojinin gelişmesi ve pek çok şeyin dijitalleşmesiyle birlikte e-fatura'nın hem daha pratik hem de çevre dostu olduğunu belirten KolayBi' CEO'su Gökhan Boyana, "E-fatura, kullanımı her geçen gün daha geniş alana yayılan bir hizmet. Bizim de en çok talep gören dijital dönüşüm ürünlerimizden biri" diye konuştu. KolayBi' olarak sundukları e-fatura hizmeti sayesinde tahsilat ödeme süreçlerinin kısaldığını söyleyen Gökhan Boyana, nakit işlemlerinin de oldukça hızlandığını kaydetti.Bu sayede faturaların kaybolma sorununun da tamamen ortadan kalktığına dikkat çeken Boyana, şunları kaydetti: "Bu sayede faturaların oluşturulması, gönderilmesi ve gerekli yerlere ulaştırılmasındaki süre minimum seviyeye düştüğü için iş verimi de otomatik olarak artıyor. Bunun yanı sıra e-fatura kullanımı ile kâğıt faturanın hazırlanma süresindeki mürekkep, kağıt ve basım maliyetleri de ortadan kalkarak doğanın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. Ayrıca e-fatura'yı tercih eden müşterilerimiz yer ve zaman fark etmeden, diledikleri yerden e-fatura oluşturup iletebiliyor. İnternet bağlantısı olan herhangi bir yerden de gönderebiliyor. Öte yandan e-fatura'larını 10 yıl boyunca saklayıp diledikleri zaman erişebiliyorlar."e-fatura'yageçiş süreciyle birliktebu hizmetten ilk defafaydalanacak işletmeleriçin iş süreçlerinikolaylaştıran KolayBi'Jet hizmetini devreyealacaklarınıbelirtenBoyana, şunlarısöyledi:"Gayrimenkulve emlaksektörü,e-ticaretfaaliyetindebulunanlar,motorlutaşıt sektörü,inşa,alım, satımveya kiralamayapanlar,internet üzerindenilan yayınlayanlar veinternet reklamcılığıhizmeti verenlerdenoluşan oldukçabüyük bir kitle, e-faturakullanımına geçecek.Onların bu yöndekiihtiyaçlarını analizederek biz de KolayBi'Jet'i geliştirdik. Buhizmetimiz sayesindeişletmeler ayrıntılaraboğulmadan sadecesatış ve fatura yönetimiyapacak. Arayüzüoldukça sade ve kullanışlı.Bununla birlikteKOBİ'ler hızlıcae-fatura entegrasyonunutamamlayıphemen fatura kesmeyebaşlayabilecek."