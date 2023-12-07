Kahramanmaraş’a 10 bin konut ve iş yeri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Konut, iş yeri, okul, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşası son derece titiz ve hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.



Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Kentsel Tasarım Projeleri de hızla yükseliyor.



Bu çerçevede Başkan Güngör, alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere şehre gelen TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov ile birlikte Azerbaycan Devleti tarafından hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalardaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.



Başkan Güngör, "Bakanlığımızın koordinesinde şehrimizde geniş kapsamlı zemin etüt çalışmaları yapıldı. Depremin ilk gününden itibaren yanımızda olan Azerbaycan tarafından şehrimizde hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi'nin inşa edildiği bu alanda da zemin artı 3 veya 4 katlı yapılaşmaya karar verildi. TOKİ ve Emlak Konut tarafından şehir merkezimizde yapımı devam eden Kentsel Tasarım Projesi'nin inşaatları hızla yükseliyor. Kentsel Tasarım Projesi'ne dâhil edilen alanlarla birlikte şehir merkezimize toplam 10 bin konut ve iş yeri yapılacak. Konut, iş yeri, okul, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşası son derece titiz ve hızlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.