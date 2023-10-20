Kahramanmaraş’ta deprem konutları yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin inşa ve ihyası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar hızla sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta 82 bin 104 afet konutu, 30 bin 310 köy evi, 34 bin 504 depo-ahır ve işyeri olmak üzere toplam 146 bin 918 bağımsız bölüm yaptıklarını söyledi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özhaseki, 39 bin 121 afet konut ve köy evinin yapımında sona yaklaştıklarını dile getirdi. "Yerinde Dönüşüm" projesine Kahramanmaraş'ta başvuranların sayısına ilişkin de bilgiler veren Bakan Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm projemize de Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 40 bin 665 başvuru yapıldı, başvurular ve çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor" dedi.Bakan Özhaseki, sağlam ve güvenli yapılarla, iklim dostu, sıfır atık uyumlu, yeşil bir Kahramanmaraş inşa ettiklerini de dile getirdi. Özhaseki, Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşlar için yapılan sağlam ve güvenli evleri gösteren bir video da paylaştı.