Kahramanmaraş’ta noterler konteynerlerde hizmete devam ediyor

Kahramanmaraş 5. Noteri Mehmet Damar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kentte büyük yıkımın yaşandığını hatırlattı.

Kentte "Çarşı Merkezi" olarak adlandırılan bölgede birçok iş yerinin de kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Damar, "Bizim noterliğimiz 7 katlı bir binanın giriş katındaydı ve o da yıkıldı, yerle bir oldu. Bir aydan fazla süre açamadık. Konteynerlerde faaliyetlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentte hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığını belirten Damar, şöyle konuştu:

"Depremden sonra il dışına çıkan vatandaşlarımız da kente dönüyor. Normale döneceği umudundayız. Depremden sonra en çok yaptığımız işlem, araç satışı. Depremde enkaz altında kalan araçlarla ilgili de işlemler yapıyoruz. Vekaletname ve muvafakatname gibi işlemler de yapılıyor."

"VERİLEN HİZMETLERDEN MEMNUNUZ"

Noterde araç satışı gerçekleştiren Çağrı Demir, depremin yaralarının ancak birlik ve beraberlikle sarılabileceğini vurguladı.

Konteynerlerde hizmet veren noterlerde işlemlerini yaptıklarını aktaran Demir, "Verilen hizmetlerden memnunuz. Bugün bir araç satış işimiz vardı. İnşallah her şey yolunda gidecek. Noterlerde sıkıntısız bir şekilde işlemlerimizi yapıyoruz. Devletimiz de gereken desteği veriyor." ifadelerini kullandı.

Cuma Merk ise noter hizmetinin kolaylık sağladığını dile getirdi.

İşlemlerin hızlı biçimde gerçekleştirildiğini vurgulayan Merk, "İşlem yaptığımız noter, daha önceden yukarıda bir binadaydı. Yıkıldığı için konteynerde hizmet veriyor. Araç satış işlemini yaptık." dedi.