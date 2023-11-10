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Giriş Tarihi: 10.11.2023 13:12

Kainat Holding enerji piyasasında yenilikçi adımlarla geleceğe doğru bir adım daha attı

Enerji sektöründe güçlü bir oyuncu olan Kainat Holding, EPDK Tedarik Lisansı'nı 20 yıl boyunca elinde bulunduracak önemli bir başarı elde etti. Bu lisans, şirketin enerji tedarik alanında faaliyet gösterme yetkisinin resmi olarak onaylanması anlamına geliyor.

Kainat Holding enerji piyasasında yenilikçi adımlarla geleceğe doğru bir adım daha attı

Kainat Holding'in aldığı bu elektrik tedarikçi lisansı, şirketin enerji pazarında daha etkin bir rol oynamasına, daha fazla müşteriye enerji hizmetleri sunmasına ve sürdürülebilir enerji çözümlerini desteklemesine olanak tanıyacak. Bu adım, Kainat Holding'in büyüme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Şirketin yetkilileri, bu önemli başarıyı Kainat Holding'in hızla büyüyen ve müşteri odaklı hizmet anlayışının bir yansıması olarak değerlendiriyor. Elektrik tedarikçi lisansının elde edilmesi, Kainat Holding'in enerji sektöründeki varlığını daha da güçlendirecek ve müşterilere daha geniş bir hizmet yelpazesi sunma kapasitesini artıracak.

Kainat Holding adına konuşan Genel Müdür Erdi Erdem, "Bu önemli kilometre taşını başarmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Elektrik tedarikçi lisansımız, enerji sektöründeki büyümemizi destekleyecek ve daha fazla müşteriye ulaşmamıza olanak sağlayacak. Müşterilerimize daha iyi enerji çözümleri sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kainat Holding enerji piyasasında yenilikçi adımlarla geleceğe doğru bir adım daha attı
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