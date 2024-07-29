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Giriş Tarihi: 29.7.2024

Kale Grubu’dan bir günde iki temel

Kale Grubu’dan bir günde iki temel
Kale Grubu, üç kuşaktır süregelen Seramik Bayramı geleneğini bir kez daha yerine getirdi. 67. kuruluş yıldönümünün kutlandığı gün, Kale Grubu'nun Türkiye ve dünyada seramik sektöründeki konumunu güçlendirecek iki önemli yatırımın da temeli atıldı. Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'de sanayi sektörünün gelişmesi ve dünyada rekabetçi konumunu koruyabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçen yıl yatırımlarımıza mola vermedik, toplam 75 milyon dolar yatırım yaptık" dedi. Türkiye'de üretilen ilk porselen plaka Kalesinterflex için yeni üretim hattının temeli atıldı.
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Kale Grubu’dan bir günde iki temel
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