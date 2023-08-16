Kalıcı deprem konutları renkleniyor





Adıyaman Merkez Örenli Mevkiinde yapımı devam eden 4 etaplık 3 bin 34 dairelik kalıcı deprem konutlarının birçoğunda kaba inşaat çalışmaları tamamlanarak ince işçiliğe geçildi. Dış yalıtımı tamamlanan 3 binanın dış cephe boyası yapılmaya başlandı. Renklenmeye başlayan kalıcı deprem konutlarının bir an önce bitirilerek hak sahibi depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor. Her biri zemin +4 veya zemin +3 kat olarak ayarlanan bloklarda bulunan daireler bürüt 105 metrekare olarak yapılıyor.