Kalıcı konutların yükseldiği deprem bölgesinde çadırlar boşalıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kalıcı konutların hızla yükseldiği deprem kentlerinden Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da ilk etapta depremzedelerin barınması amacıyla kurulan çadırlar da yerini konteynerlere bırakmaya başladı. Binlerce depremzede konteyner evlerine yerleşirken, halen çadırlarda kalanların tamamının da bir ay içinde konteynerlere geçmesi planlanıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin ardından halkın barınması için çadır kentler kuruldu. Çadır kentlere yerleşen depremzedelerin, barınmaları için bir yandan da zemin etüt çalışması tamamlanan bölgelerde, TOKİ aracılığı kalıcı konutların temelleri atıldı. Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen ve en fazla 5 kat ile yatay mimarinin esas alındığı hızla yükselen kalıcı konutların bir an önce tamamlanması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.



BİRÇOK NOKTADA KURULUM TAMAMLANDI



Kalıcı konutların inşasının sürdüğü depremin vurduğu Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da bir yandan da depremzedelerin yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Depremin ilk anından itibaren, depremzedelerin barınması için kurulan çadır kentler, konteyner kentlerin kurulmasıyla birlikte toplanmaya başlandı. Birçok noktada kurulumu tamamlanan konteyner kentlere depremzedelerin taşınmasıyla birlikte çadır hayatına veda edildi. Halen yaşamına çadırlarda devam eden depremzedelerin de 1 ay içinde kurulumu tamamlanacak olan konteynerlere geçmesiyle bölgede çadırda yaşamın tamamen sona ermesi hedefleniyor.



130 BİN CİVARINDA KONTEYNER KURULDU



Depremlerin ardından Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'ın da içinde olduğu tüm afet bölgesinde belirlenen alanlara konteyner kentler kuruldu. Etap etap yapılan çalışmaların ardından tamamlanan konteynerlere depremzedeler tek tek yerleşti. AFAD, şu ana kadar deprem bölgesinde vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak adına 352 ayrı noktada 130 bin civarında konteyner kurulumunu gerçekleştirdi. Kurulumu tamamlanan konteynerlerde ise 320 bin civarında depremzede barınıyor.



GAZİANTEP'TE SADECE 900 ÇADIR KALDI



Deprem felaketinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaraların hızla sarılması adına çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. İlk etapta çadır kentlerin kurulduğu iki ilçede yaşayan depremzedelerin bir bölümü prefabrik, briket evlere taşındı. Ancak, iki ilçede belirlenen alanlara 19 bin konteyner kuruldu. Konteynerlerin tamamlanmasıyla birlikte 53 bin depremzede çadırlardan çıkarak, yeni barınma alanına taşındı. Geçici barınma ihtiyaçlarını bundan sonraki süreçte konteynerlerde devam edecek olan depremzedeler, yapılacak olan 29 bin 751 konut ve 12 bin 607 köy evinin tamamlanmasıyla barınma sorunu kalıcı olarak çözülmüş olacak. Nurdağı ve İslahiye'de sadece 900 çadırın kaldığı ve bu çadırlarda yaşayan depremzedelerin de kısa süre içerisinde kurulumu tamamlanacak konteynerlere geçeceği belirtildi.



MALATYA'DA DEPREMZEDELER KONTEYNERLERDEN MEMNUN



Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Malatya'da yaralar sarılmaya devam ediliyor. Normalleşme çalışmalarının sürdüğü kentte, 70 bin 263 depremzede 51 ayrı noktada 18 bin konteyner kent kurulmasıyla oluşturulan konteyner kentlere yerleştirildi. Kentte 5 bin konteyner daha kurulması için çalışmalar da sürüyor. Ayrıca kent merkezi ve ilçelerde halen kurulu çadır kentlerde kalan depremzedelerin de yeni konteyner kentlerin kurulmasıyla buraya yerleştirileceği kaydedildi. Konteyner kentlerde kalan depremzedeler, evleri yıkıldığı için üzgün olduklarını ifade etti. Deprem felaketinin ardından önce çadır sonra konteynerlere yerleştiklerini dile getiren depremzedeler hiçbir sorun yaşamadıklarını ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade ederek yetkililere teşekkür etti. Malatya'da çadırlardan konteynerlere geçişleri devam eden depremzedeler en büyük isteklerinin ise yapımı hızla süren 70 bin kalıcı konutun tamamlanmasıyla yeni evlerine yerleşmek olduğunu ifade etti.



KAHRAMANMARAŞ'TA 86 BİN DEPREMZEDE KONTEYNERLERE YERLEŞTİ



6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan ve büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ta da depremzedelerin barınmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Kentte ilk etapta çadırlarda kalan depremzedelerin büyük bölümü, konteyner kentlerin kurulmasıyla taşındı. Kahramanmaraş'ta şu anda 86 bin depremzede geçici barınma ihtiyaçlarını 26 bin konteynerde karşılıyor. Kentte 20 bin 300 depremzede ise çadırlarda barınmaya devam ediyor. Çadır kentlerde kalan depremzedelerin de konteyner kentlerin kurulmasıyla buraya taşınarak çadırlara veda etmesi planlanıyor. Konteyner ve çadır kentlerde kalan depremzedelere AFAD ve sivil toplum kuruluşlarınca beslenme, sağlık, eğitim, psikososyal destek, spor ve sosyal aktivite imkanı da sağlanıyor. Kahramanmaraş'ta geçici barınma ihtiyaçları çadır ve konteynerler ile sağlanan depremzedelerin, 77 bin 57 konut ve 30 bin 310 köy evinin yapılmasıyla barınma sorunlarına kalıcı olarak çözüm bulunmuş olacak.



ADIYAMAN'DA 26 KONTEYNER KENT KURULDU



Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen iller arasında bulunan Adıyaman'da da hayatın normale dönmesi için çalışmalar yürütülüyor. 49 bin 934 konut ve 23 bin 640 köy evi yapılacak olan Adıyaman'da, depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçları ise çadır ve konteyner kentlerde karşılanıyor. Şu anda kentte kurulu 21 çadır kentin yanı sıra 26 konteyner kent kuruldu. 26 konteyner kentte kurulu olan 12 bin 396 konteynerde 47 bin 237 depremzede barınıyor. Ancak, kentte çalışmaları süren 21 yeni konteyner kentin de 1 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Konteyner kentlerin tamamlanmasıyla çadırlarda kalan depremzedeler konteynerlere yerleştirilecek.