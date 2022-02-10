Kalıntısız üretim için sektör temsilcileri bilgilendirildi

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Zirai Mücadelede Bitkisel Ürünlerde Pestisit Kalıntısının Önlenmesi ve Zirai Mücadelede Arıcılığa Yönelik Tedbirler" konulu sektör toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Ersin Dilber, 2022 yılını bitki sağlığı konusunda eğitim ve farkındalık yılı ilan ettiklerini söyledi.

Pestisit kullanımı ile ilgili dönem dönem çok sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Dilber, "Özellikle Rusya'ya ihracatı yapılan ürünlerde sıkıntı oluyor. Burada bir kesimi suçlamak işin en kolay yani. İhracatı yapılan bir ürünün kalıntı sebebiyle geri dönmesi hem çok büyük bir ekonomik kayıp hem de ülkenin ihracat itibarını zedeleyen bir durum. Her ülkenin zirai ilaç ruhsatlandırma prosedürü farklı. Bir ülkede narenciyeye ruhsat almış bir etkili madde, diğer ülke için geçerli olmayabiliyor. Geçen yıl 24 bin üreticiye 5 milyon lira ilaç kalıntılı ürün ürettiği için ceza kesildi" dedi.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıfat Ulusoy ise, son 30 yılda çevrenin biyolojik çeşitliliğin çok azaldığını belirterek bunda en önemli unsurun toprağın ve suyun kimyasallar, gübreler, pet atıklarla kirletilmesi olduğunu vurguladı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de Adana'nın tarımsal faaliyetlerin en yoğun olarak yapıldığı illerden olduğunu belirterek bitki koruma ürünleri kullanımında yaşanan sorunları enine boyuna tartışma ortamı oluşturduklarını, toplantıdan çıkacak görüşlerin yeni kararlar alınırken yön vereceğini ifade etti.

Toplantıda söz alan zirai ilaç bayileri, üreticiler de tarımsal ilaç kullanımı, satışı, üründe ilaç kalıntısı çıkması gibi konularda karşılaştıkları sorunları bakanlık daire başkanlarına iletti. Daire başkanları da Türkiye genelinde benzer toplantıları daha sık yapacaklarını ve sahadan aldıkları geri dönüşümleri bakanlıkta detaylı olarak değerlendireceklerini kaydetti.