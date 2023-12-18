Kalkınma merkezleri deprem yaraları için devrede

Deprem bölgesindeki 11 ilin ekonomik, sosyal, kültürel ve sivil toplum alanlarında yeniden yapılanması ve kalkınmasına katkı sağlamak için Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi (RRDC) projesi hayata geçirildi. UNDP Türkiye, Gaziantep Ticaret Odası, Adana Ticaret Odası, Enerjisa ve İhtiyaç Haritası tarafından hayata geçirilen proje ilk kez Adana'da duyuruldu. Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi (RRDC) ismi ile hazırlanan proje sayesinde; deprem bölgesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sivil toplumun yeniden yapılanması ve kalkınmasına katkı sağlanacak. Adana'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan Enerjisa Enerji'nin CEO'su Murat Pınar, "Depremin ilk anından itibaren elektrik şebekesini ayakta tutarak da buradaydık, deprem sonrası da yeniden yapılanma için de buradayız ve hep var olmaya devam edeceğiz" dedi. İhtiyaç Haritası kurucu ortağı Mert Fırat ise, "İhtiyaç Haritası olarak, illerin yeniden yapılanma ve sürdürülebilir kalkınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler ve projeler yürütmek üzere uzun soluklu bir yola çıktık" diye konuştu.