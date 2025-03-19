Kalkınma ve yatırım bankaları kredilerine sınırlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kalkınma ve yatırım bankalarının bir kişi ya da bir gruba vereceği kredilerin ana sermayelerine göre sınırlandırıldığını bildirdi. BDDK açıklamasında, kurumun kalkınma ve yatırım bankalarının asli görevleri olan yatırım kredisi verme fonksiyonunu gözeterek, kredi risk yoğunlaşmalarının yönetilmesine katkı sağlanmasını teminen bankaların kaldıraç oranlarıyla ilişkilendirilmek suretiyle kredi sınırları belirlediği kaydedildi. Açıklamada, bankaların yeni oranlara kademeli olarak uyum sağlamalarını teminen intibak süresi tanındığı belirtildi. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile İller Bankası AŞ'nin bu uygulamadan hariç tutulduğu belirtilen açıklamada, kalkınma ve yatırım bankalarının konsolide ve konsolide olmayan esasta bir gerçek ya da tüzel kişiye veya risk gruplarına kullandırabilecekleri kredilerin risk tutarı toplamının ana sermaye tutarlarına oranlarının bankaların dahil olduğu risk grubu için kaldıraç oranı yüzde 0 veya daha fazla olması durumunda yüzde 35, yüzde 10 veya daha fazla olması durumunda yüzde 40, yüzde 20 veya daha fazla olması durumunda yüzde 45, yüzde 30 veya daha fazla olması durumunda yüzde 50, yüzde 40 veya daha fazla olması durumunda yüzde 55 olarak belirlenmesine karar verildiği kaydedildi.