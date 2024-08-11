Kalyon en büyük ikinci GES için kolları sıvadı

Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları ve projeleriyle Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkıda bulunmaya devam eden Kalyon Enerji, Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santralini hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. Şirket, proje için UKEF ve KUKE garantörlüğünde Standard Chartered Bankası ile 249 milyon euro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da, toplam 390 MWp elektrik üretim kapasitesine sahip olacak proje için sağlanan kredi, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ve Kalyon Holding'e duyduğu güvenin somut göstergesi oldu. Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Elvan, "Bu kredi, Kalyon Enerji'nin UKEF ile bugüne kadar Türkiye'deki ikinci çalışması. Aldığımız yeşil finansman sayesinde, sadece sürdürülebilir enerji çözümleri sunmakla kalmıyor aynı zamanda istihdam oluşturuyoruz. Toplumsal fayda yaratacak projeler geliştirip yenilebilir enerji kaynaklarını kullanarak Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlıyoruz" dedi.Kalyon Enerji halihazırda yıllık 300 milyon dolar döviz ikâmesi sağlarken, yatırımı devam eden yeni GES ve RES projelerinin bu yıl içerisinde tamamlanmasıyla birlikte yıllık toplam döviz ikâmesini 450 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. Böylece Kalyon Enerji, söz konusu kredi ile toplam 565 milyon dolar mertebesinde dış kaynağın ülkemize girişini sağladı. Şirket, daha önce yatırımını tamamladığı Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali Kalyon Karapınar GES için de yine UKEF garantörlüğünde 291 milyon dolar finansman sağladı ve bu finansman bu tür bir proje için UKEF'in sağladığı en yüksek tutarlı kredi olmuştu. Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 7 ayrı bölgede 600 hektarlık alanda kurulacak güneş enerjisi santralleri projesi tamamlandığında, Türkiye'de 600 bin nüfuslu bir şehrin ihtiyacına cevap verebilecek miktarda yenilenebilir elektrik enerjisi üretecek. Proje, 2053 yılı net sıfır karbon salınımı hedeflerine katkıda bulunacak. Proje aynı zamanda, Türkiye'deki toplam kurulu elektrik enerjisi kapasitesi içindeki yenilenebilir enerjinin payının yüzde 54'e ulaşmasını da sağlayacak.Lütfi Elvan, "Global prestije sahip birçok ödül aldığımız Kalyon Karapınar GES'in finansman çözümünde gösterilen başarı ile 2022 Adam Smith 'En İyi Finansman Çözümü' ödülüne layık görüldük. Ayrıca, bu projeyle toplamda 8 ödül kazanılarak büyük bir başarıya imza atıldı. Şimdi bu yeni projemiz için temin ettiğimiz kredi ile başarılarımıza bir yenisini daha eklemekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.Lütfi Elvan ayrıca, UKEF, KUKE ve Standard Chartered Bank ile 12 yıl vadeli 249 milyon euro tutarında Yeşil Kredi niteliğinde olan kredi anlaşmasının türünün ilk örneği olduğunu ve sadece Kalyon olarak yüzde 90'ın üzerinde yerli üretim yapabilen entegre bir güneş paneli üretim fabrikasına sahip olunmasından dolayı mümkün olduğunu belirtti.