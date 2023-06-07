Kalyon Enerji’den dev anlaşma! Yenilenebilir enerjide kritik rol oynuyor: Ana bileşenler Türkiye’de üretiliyor





"İŞ BİRLİĞİ, YEKA'DAKİ BÜYÜME STRATEJİMİZE İVME KATACAK"

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, Enercon ile yapılan iş birliğinden mutlu olduğunu ve Kalyon Enerji'nin büyüme stratejisine ivme katacağını belirterek, "Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santralimizin açılışını tamamladık. Güneş enerjisinde Niğde ve Şanlıurfa Viranşehir'de 250 MW'lik yeni yatırımlarımıza başladık. Sıfır karbon hedefi ve temiz bir doğa için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarımız sürüyor" dedi.



Enercon CCO'su Ulrich Schulze Südhoff ise, Türkiye'nin kendileri için stratejik bir pazar olduğunu belirterek; "Buradaki yatırımlarımızı genişletmeye devam edeceğiz. Yenilenebilir bir enerji sistemi inşa etme misyonuyla müşterilerimize daha fazla destek olmak için heyecanlıyız. YEKA çerçevesindeki iş birliğimiz, Türkiye'nin yenilenebilir enerji stratejisini ve enerji dönüşüm hedeflerini daha da güçlendirecek ve rüzgâr enerjisi üretimini artırarak istihdamın ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam edecek" dedi.