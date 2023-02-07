Kalyon Holding’den ’Deprem’ mesajı: Elimizden gelen tüm desteği vermeye başladık

Kalyon Holding'in, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yıkıma uğrayan bölge için tüm imkanlarını seferber ettiği bildirildi.

Kalyon Holding'den yapılan açıklamada, depremler sonucu yaşanan can kayıplarının ve yıkım haberinin herkesi derinden üzdüğü belirtildi.

Büyük felakette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilenerek, enkaz altında kalanların bir an önce kurtarılmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kalyon Holding olarak, bu zor zamanda tüm imkanlarımızla milletimizin, hemşerilerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın yanındayız ve elimizden gelen tüm desteği vermeye başladık. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tüm girişimleri, başta AFAD olmak üzere ilgili devlet kurumları ile istişare ve koordinasyon halinde yürütüyoruz. Bu çerçevede, Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünün barınma ve diğer imkanlarını Gaziantepli hemşerilerimizin kullanımına açmış bulunuyoruz. Diğer yandan, enkazdan kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgemizdeki 82 kamyon, 22 tır, 10 vinç, 40 ekskavatör, 7 telehander teleskobik forklift, 34 loder, 28 tonluk yakıt tankeri, 9 ışık kulesi, 13 babcot, 256 operatör, mühendisler ile çok sayıda şoför ve uzman personelimizi seferber ettik. Şantiyelerimizden iş makineleri ile İGA'dan acil kurtarma ekibimiz bölgeye intikal ediyor. Yaralılar için öncelikli olan kan bağışı ile ilk yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması konusundaki organizasyonumuzu da hızlıca devreye aldık. Milletimize geçmiş olsun dileğimizi yineliyor, Kalyon ailesi olarak birlik ve beraberlikle bu zor günlerin yaralarını sarmak için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğimizi kıymetli kamuoyunun bilgisine arz ediyoruz."