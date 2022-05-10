KALYON HOLDİNG HEM TÜRKİYE'DE HEM DE DÜNYADA BİR ÇOK PROJEDE ÖNCÜ OLDU

Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Karapınar GES, dünyada daha önce benzeri olmayan Metrobüs projesi, yine dünyada bir ilk olan KKTC Askılı Sistem Deniz Geçişi İsale Hattı projesi, Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi, Azerbaycan'dan Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak TANAP projesi bunlardan sadece bazıları...

Dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en büyük gelişmiş biyolojik atıksu arıtma tesisi, dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğini taşıyan Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4 şeritli tünelleri de Kalyon Holding'in vizyoner başarısını katladı.