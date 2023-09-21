Kalyon Karapınar GES çölden meraya dönüştü

Sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında, ülkemizin yenilebilir enerjide kalkınmasını destekleyen Kalyon Enerji, dünyanın 6'ncı, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali konumundaki Konya'daki Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) sahasını küçükbaş hayvanların otlaması için kullanıma açarak, ülkemizde bir ilke imza attı. Kalyon Karapınar GES'te yapılan "Otlatma Pilot Uygulaması" ile hem yenilenebilir enerji hem de hayvancılık/tarım endüstrilerine fayda sağlanarak, çevre dostu çifte kazanç sağlayan bir proje hayata geçirildi.Uygulama ile bölge çobanlarına uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklara alternatif bir saha sunularak verim artışının önü açıldı. 'Güneşin altında iki dost' söylemiyle başlatılan projede hedef, güneş panellerinin gölgeleme etkisinden faydalanarak çölleşmiş toprağı koyunların otlatılabileceği meraya dönüştürmek. Uygulama ile bölge çobanlarına uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklara alternatif bir saha sunularak verim artışının önü açıldı."Otlatma Pilot Uygulaması" hakkında bilgi veren Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata, "Ülkemizde bu boyutta bir tesiste ilk kez bir hayvan otlatma uygulaması hayata geçirildi. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde, 3.5 milyon panelden oluşan Kalyon Karapınar GES'te, 70 koyun ile başlayan 600 koyuna kadar ulaşan deneme çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Çitlerle çevrili bir güneş parkı, sunduğu otlak, gölge ve koruma ile koyunlar için ideal bir ortam sunuyor. Hayvanlar uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklar yerine sahamıza daha kolay erişiyorlar, bu da et ve süt verimlerinde artış sağlıyor. Otları mekanik veya manuel olarak biçmek yerine koyunlarla biçmek de hem ekolojik hem maliyet olarak daha avantajlı. Alandan mümkün olan en üst seviyede yararlanılması için komşu köylerimizdeki sürü sahiplerimize de sahamızı açacağız. Güneş enerjisi santralimizin bir güneş çiftliğine dönüşmesini teşvik edeceğiz" dedi. Kalyon Karapınar GES'in, yüzey suyu ile örtülü olması ve tuz oranının fazla olması nedeniyle Türkiye'nin en vasıfsız arazisi üzerine kurulduğunu ve Mart 2023 tarihinde tam kapasite hizmete girdiğini anlatan Ata, "Arazi tarımsal üretim ve hayvancılık için elverişli değildi. Ancak zaman içinde toprağın veriminde ve bitkisel çeşitlilikte artış gözlemledik. Güneş panellerinin gölgelemesi sonucu, mikro iklim oluştu, sıcaklık kontrolü sağlandı ve toprak tabakasının su tutma kapasitesinin artması ile verimi de arttı. Panellerin varlığı biyolojik çeşitlilik için uygun şartlar sağladı. Bu durum sahamızı etrafımızdaki çiftliklere açmamıza imkân tanırken, koyunların toprağı gübrelemesiyle de uzun vadede, yemyeşil bir saha görebilmemiz mümkün olacak" diye konuştu. Otlatma Pilot Uygulamalarını, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile paylaştıklarını kaydeden Ata, "İlerleyen süreçte projenin ülkemizdeki tüm GES'lerde uygulanabilmesi için de tüm verilerimizi ve deneyimlerimizi ilgili tüm paydaşlara açmaya hazırız" ifadelerini kullandı.KALYON Enerji tarafından kurulum çalışmaları Ocak 2020'de başlayan GES, Mart 2023'te tam kapasite çalışmaya başladı. 1.1 milyar dolarlık yatırımla açılan tesiste yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üretiliyor. Öte yandan güneş enerjisi alanında teknoloji üssü olarak faaliyet gösteren Kalyon PV, yüksek verimli TOPCON teknolojisi ile ürettiği panellerinin seri üretimine yakın zamanda başlamayı planlıyor.yaşındaki çiftçi Yusuf Kara, "Sabah erken saat 04.00,05.00 gibi geliyoruz. Panellerin dönmesine dikkat ediyoruz, dönerken sahadan çıkıyoruz. Burası büyük bir alan olduğu için koyunlar yayıldığında karnı doyuyor, masrafı az oluyor. Bugün 500 koyun getirdim. Evimize de yakın olduğu için buradan yararlanıyoruz, memnunuz. Sahaya girmeden teknik ekip bize eğitim de veriyor" dedi.KALYON Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy, Karapınar GES'in tam kapasite devreye alınmasıyla Türkiye'nin yaklaşık yüzde 1 oranında enerjisinin üretildiğini söyledi. Karapınar GES'te 2 milyon nüfusun enerjisinin karşılandığını anlatan Arısoy, bölgede vasıfsız arazinin çevreci enerji üretimine kazandırıldığını vurguladı. Arısoy, sahada biyoçeşitliliğe ilişkin 3 yıldır bir dizi çalışma yürüttüklerini belirterek, "Yaklaşık 3 yıldır yapmış olduğumuz biyoçeşitlilik çalışmalarıyla daha önce vasfını yitirmiş arazinin uyandığını ve canlandığını gördük. Paydaşlarımızla alanın tekrar canlanmasıyla bir işbirliğine gidebileceğimizi düşündük" dedi.