Kalyon PV çalışanları deprem bölgesindekiler için 100 varili odun sobasına dönüştürdü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fabrikada kullanılan ve geri dönüşüme gönderilmesi planlanan 100 varil kısa süre içerisinde odun sobasına dönüştürüldü.

Söz konusu varillere odun yükleme, kül temizleme ve baca çıkış delikleri açıldı, temizleme ve doldurma kolaylığı oluşturmak için galvaniz kablo kanalları daire şeklinde kesilerek soba iç tavlası yapıldı. Varillere alüminyum ayaklar da eklenerek yapılan sobaların zeminden yükseltilip güvenli kullanımı amaçlandı.

Atölye şartlarında yaklaşık 2 saat süren bir çalışmayla tamamı geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak üretilen odun sobaları Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla belirlenen afet bölgelerine gönderildi.