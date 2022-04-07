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Giriş Tarihi: 8.4.2022

Kalyon PV uluslararası yatırımcılarla buluşuyor

Kalyon PV uluslararası yatırımcılarla buluşuyor
Temiz ve yenilenebilir enerjiyi daha ulaşılabilir kılmayı hedefleyen Kalyon PV, Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı'na (Solarex İstanbul) katılacak. Kalyon PV'nin geliştirdiği inovatif ürünler, ulusal ve uluslararası yatırımcılarla buluşacak. Solarex İstanbul bu yıl 14'üncü kez düzenleniyor. Geliştirdiği yenilikçi ürünleri Solarex İstanbul'da 9'uncu salonda ziyaretçilerinin beğenisine sunacak olan Kalyon PV, aynı güçteki bir modülden 20 yıl boyunca daha fazla enerji üretmeye yarayan Galyum Katkılı LID Free modüllerinin ilk prototipini fuarda katılımcılarla buluşturacak. İnovatif ve yenilikçi bir teknolojiyle oluşturulan bu modüller ilk günkü performansını kaybetmeden sahada faaliyet gösterme özelliğine sahip. Gerçekleştirilecek sertifikalandırma süreçleri sonrasında fabrikadan çıkan tüm panellerin Galyum katkılı LID Free özelliğinde olması hedefleniyor. Solarex İstanbul, yarattığı işbirliği potansiyeli ile güneş enerjisi sektörünün gelişmesi adına önemli fırsatları bünyesinde barındırıyor.
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Kalyon PV uluslararası yatırımcılarla buluşuyor
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