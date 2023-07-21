Kalyon PV’den güneş teknolojisinde dev adım

Yenılenebilir enerji teknolojileri geliştiren Kalyon PV, dünyada güneş paneli üretimi alanında en yeni teknolojilerden biri olan TOPCON güneş panellerini, yerli ve milli kaynaklarla hayata geçirdi. Şirketin kalite süreçleri ve araştırmageliştirme faaliyetleri kapsamında, yepyeni bir güneş hücresi tasarımıyla elektronların daha iyi iletilerek panellerdeki verimin artırılmasına olanak tanıyan bu teknolojinin panel üretimine entegre edilmesi sağlandı.Kalyon PV'nin çift yüzeyli (Bifacial) olarak ürettiği paneller, ön yüzeyinin yanı sıra zeminden yansıyan güneş ışığını elektriğe dönüştüren arka yüzey kazancıyla, güneşten elde edilen verimi artırıyor. Bu teknoloji ile üretilen güneş panelleri, 550- 580 Wp aralığında enerji üretim kapasitesine ve yüzde 22.38 modül verimliliğine sahip. Çift yüzeyli, camcam üretilen bu paneller, arka yüzeyinden yüzde 20'ye varan enerji kazanımı sağlıyor.Arka yüzey kazancıyla birlikte toplamda 630 Wp'e varan bir elektrik üretimi sağlanabiliyor. Söz konusu veriler, sektörün en yüksek verimlilik oranları olarak gösteriliyor. Yüksek verimi sayesinde dünya genelindeki yeni güneş enerjisi santrallerinde kullanılan TOPCON paneller; AB ülkeleri ile ABD gibi güneş enerjisi kültürünün gelişmiş olduğu coğrafyalarda öncelikli olarak tercih ediliyor.KALYON PV CEO'su Ersan Tüfekçi, "Bugüne kadar imza attığımız inovasyonlar ve bugün de geliştirdiğimiz TOPCON teknolojili güneş panellerimiz ile sektöre örnek teşkil etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi. TOPCON panellerinin önümüzdeki dönemde üretimin büyük bir kısmını oluşturmasını hedeflediklerinin altını çizen Tüfekçi, bu teknolojiyi toplam 2 GW güneş paneli üretim kapasitelerinin önemli bir kısmı haline getirmeyi ve bu teknolojiye sahip panellerin Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki projelerde de yer almasını amaçladıklarını belirtti.