Kalyon, U/Mutluluk Programı’nı başlatıyor

Kalyon Holding, 10 gün gibi çok hızlı bir sürede kurduğu ve 3 bin depremzedeyi ağırlayan Kalyon Konteyner Kent'te, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) işbirliğinde düzenlediği programların takvimini açıkladı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulu konteyner kentte yaşayan depremzedelerin tüm ihtiyaçları için seferber olan Kalyon Holding ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Mutluluk Çadırı, Üreterek İyileşiyorum Programı ve Eğitimi Destekleme Kursları'yla aileleri yeniden hayata bağlarken; psikolojik travmaların aşılması, bölge halkının iş gücüne katılımı ve gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri yönünde attığı adımları duyurdu.Bölge halkının hayata yeniden hızlı bir şekilde tutunmasını amaçlayan Kalyon Holding, psikolojik desteğin yanı sıra sınavlara hazırlanan gençlerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması yönünde kurslar ve kadınların ekonomik üretime katılmasına imkân sağlayacak atölyeler düzenliyor. Mutluluk Çadırı'ndaki özel programlar, yarın başlayacak. Sabah yürüyüşünden psikoloji sohbetlerine ve sinema filmi gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede hem çocuklara hem de gençlere psikolojik açıdan iyileşme ve sosyalleşme alanı sunulacak.