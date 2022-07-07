Kalyon ve MEB’den enerji için işbirliği

Topluma, çevreye ve gelecek kuşaklara daha iyi yarınlar inşa etmek hedefiyle çalışan, sürdürülebilirlik ve temiz enerjiyi büyüme stratejisinin odağına alan Kalyon Enerji, bünyesinde yer alan Güneş Enerjisi Teknolojileri Fabrikası Kalyon PV ile beraber, ülkenin istihdam potansiyelini artırmak, eğitim ve vizyon sahibi insan kaynağını yarının teknolojileriyle buluşturmak için, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İş'te Mesleğim Eğitim adıyla yeni bir protokole imza attı. Kalyon Enerji'nin, kalkınma ve eğitim vizyonu çerçevesinde, güneş enerjisi sistemlerindeki mesleki eğitim ve istihdam süreçlerini hayata geçireceği "İş'te Mesleğim Eğitim" iş birliğinin imza töreni T.C. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Kalyon PV'de yapıldı.Türkiye'de ilk kez uygulanan, Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin dört aşamasının tek çatı altında toplandığı tesisiyle dünyada ilk ve tek olan Kalyon PV, sektörün ihtiyacı olan nitelikli ve kalifiye insan kaynağı için, MEB ile birlikte hazırladıkları eğitim programıyla mesleğe yeni başlayan ya da aday çalışanlara enerji sektörü odaklı atölye uygulama dersleri verecek. Genç çalışanlar ayrıca işletmelerdeki mesleki eğitimlerini Kalyon PV bünyesinde ve Solar Akademi'de alabilecek.İş birliği kapsamı ayrıca, belirlenen okulların atölye ve laboratuvarlarının gerekli ekipmanlarla donatılması, eğitimlere ilişkin malzeme desteğinin sağlanmasını içeriyor. Hem çalışanlarına hem de yeni istihdam edilecek personeller için uygulanacak bu program katılımcılarına, işletmelerdeki mesleki eğitimlerini yerinde görerek kendilerini geliştirme fırsatı verirken, alacakları ustalık sertifikalarıyla mesleki yeterliliklerini de belgeleyecek. Tüm organize sanayi bölgelerinde 255 mesleki eğitim merkezinin kurulduğunu belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Mesleki eğitim merkezini kurmak için illa bir bina yapılmasına gerek yok. Bugün imzalayacağımız protokol kapsamında bu kadar büyük bir tesiste öğrenci bir günlük eğitimi burada alabilir. Farklı bir meslek eğitim merkezine gitmesine gerek yok. Şimdi yerinde görünce, bu açılımı çok rahat bir şekilde kazandırabiliriz. Buradaki mesleki eğitim merkezinin açılımının en önemli ayağı, istihdam garantili mesleki eğitim merkezi uygulamasını ilk kez yürürlüğe sokmamız. Türkiye'de mesleki eğitim merkezlerindeki istihdam oranı çok yüksek. Yüzde 88'lerde. Kalyon ailesi, Kalyon PV'yle birlikte buraya kayıt yaptıran ve dört yılın sonunda başarılı olan tüm gençlerimize istihdam garantisi veriyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.TÜRKİYE'DEKİ mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının, 1999'daki katsayı uygulamasından önce 249 bin 774 olduğunu ve katsayı uygulamasıyla 74 binlere kadar düştüğünü dile getiren Milli Eğitim Bakanı Özer, Türkiye'nin üretim kapasitesini güçlendirmek, iş gücü anlamında özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek için 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda değişiklik yaparak bu merkezlerdeki öğrencilere işveren tarafından ödenen ücreti devletin üstlendiğini anlattı. Özer, "2021'in sonunda tüm mesleki eğitim merkezlerimizde yaklaşık 160 bin öğrencimiz vardı. Şu anda 560 bin öğrenci var. Burada ilk hedefimiz, ağustos ayının sonuna kadar 560 bin rakamını 700 bine ulaştırmak" dedi.ÖZER, ülke genelinde çevre dostu olarak nitelendirdikleri 1000 okul olduğunu anımsatarak, "Burada da güzel güneş panellerini görünce ben inanıyorum ki Kalyon ailesi, 81 ilde birer okul olmak üzere toplam 81 okula güneş panelleriyle ilgili desteklerini bize sunacaktır. Bunun için ayrı bir protokol yapalım. Yani 81 ilde birer okul, bu iş birliğinin de inşallah bir bereketi olsun. Dolayısıyla 1081 tane çevre dostu okulumuz olur inşallah" diye konuştu.MEB ile imzaladıkları iş birliği protokolü için heyecanlı olduklarını aktaran Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, Kalyon Enerji olarak Türkiye'nin istihdam potansiyelini artırmak, eğitim ve vizyon sahibi insan kıymetimizi yarının teknolojileriyle buluşturmanın amaçlarının başında geldiğini dile getirdi. Kalyoncu, "Bu doğrultuda MEB ile güçlerimizi birleştiriyor; İş'te Mesleğim Eğitim adlı yeni bir iş birliği protokolüne imza atıyoruz. Gerek mevcut gerek yeni istihdam edilecek çalışanlarımız için uygulanacak olan bu program, katılımcılarına mesleki eğitimlerini yerinde görüp, uygulayarak kendilerini gerçekleştirme ve geliştirme fırsatı verirken; alacakları ustalık sertifikalarıyla yeterliliklerini belgeleme imkânı da tanıyacak. Programa katılan ortaöğretim ve lise düzeyindeki gençler kendilerini geliştirme fırsatı bulacak, usta-çırak ilişkisi canlanacak. 'Enerjimiz Millî, Geleceğimiz Güçlü' yaklaşımımızla, gençlerimize daha fazla istihdam imkânı sağlarken, Türkiye'mizin sürdürülebilir kalkınmasına daha fazla katkı sağlayarak enerjimizi gençleştireceğiz" şeklinde konuştu. Fabrikada üretilen güneş enerjisi panellerinin sahada üretime başladığını hatırlatan Kalyoncu, "Konya Karapınar'da 800 megavata ulaşan enerji santrali devreye alındı. Santral senelik 2 milyon ton karbon salınımına engel olacak" değerlendirmesini yaptı.