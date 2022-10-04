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Giriş Tarihi: 5.10.2022

Kalyon’dan kimsesiz hayvanlara destek

Kalyon’dan kimsesiz hayvanlara destek
Sürdürülebilir bir yaşamı temel alan Kalyon Holding, bu kapsamda; çevreye, topluma, doğaya ve doğanın tüm canlılarına katkıda bulunacak sosyal projelere imza atıyor. Kalyon Holding, 4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında da kimsesiz hayvanların kontrollü üremeleri ve kaliteli yaşam sürmeleri için "Kısırlaştıralım, yaşatalım" söylemiyle 'Sahipsiz Hayvanları Kısırlaştırma' projesini hayata geçirdi. Kalyon Holding proje kapsamında kimsesiz hayvanların aşılama ve kısırlaştırma operasyonlarına destek veriyor. Proje ile kontrolsüz çoğalan ve kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren kimsesiz hayvanların daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmeleri amaçlanıyor. İlk etapta 130 hayvanın bakımı sağlandı.
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Kalyon’dan kimsesiz hayvanlara destek
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