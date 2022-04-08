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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Kalyon’dan Niğde Bor’a güneş yatırımı

Kalyon’dan Niğde Bor’a güneş yatırımı
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4 (YEKA GES-4) yarışmalarının Niğde'nin Bor ilçesini kapsayan projeleri için içerisinde Kalyon Enerji'nin de olduğu 3 şirkete 300 megavat kapasite tahsis edildi. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı'nca düzenlenen yarışmaların sonuçlarına göre, YEKA için elektrik alım tavan fiyatı kilovatsaat başına 95 kuruş olarak belirlendi. Kapalı zarf usulüne göre gerçekleştirilen yarışma sonuçlarına göre, Bor-1 bölgesi için Smart Ges Enerji Üretim A.Ş. kilovatsaat başına 37.5 kuruş, Bor-2 bölgesi için Ecogreen Elektrik Enerji Üretim A.Ş. kilovatsaat başına 39 kuruş ve Bor-3 bölgesi için Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş. kilovatsaat başına 42.7 kuruş teklifle yarışmayı kazanan şirketler oldu.

49 BAŞVURU YAPILMIŞTI
YEKA GES-4 kapsamındaki Bor-1 ve Bor-2 yarışmasına 18'er, Bor-3 yarışmasına ise 13 olmak üzere toplam 49 başvuru yapılmıştı.
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Kalyon’dan Niğde Bor’a güneş yatırımı
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