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Giriş Tarihi: 19.6.2023

Kalyon’dan Romanya’ya dev proje: 308 kilometre boru hattı döşeyecek

Kalyon Holding, Romanya’da 500 milyon euroluk doğalgaz boru hattı projesini hayata geçirecek. Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över, “Avrupa’nın hali hazırda en büyük boru hattı projesini bileğimizin hakkıyla kazandık” dedi

Feride CEM Feride CEM
Kalyon’dan Romanya’ya dev proje: 308 kilometre boru hattı döşeyecek
Yurtiçi ve yurtdışında birçok dev projeye imza atan Kalyon Holding, sınır ötesi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kalyon Holding, Romanya'nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı ihalesini güçlü uluslararası rakiplerini geride bırakıp kazanarak Romanya'nın başkenti Bükreş'te projeye start verecek imzayı attı. Projeyi başlatacak imzalar Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja, SNTGN Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian ve Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över'in katılımıyla Bükreş'te Başbakanlık binasında atıldı. Romanya'nın Karadeniz'de yer alan doğalgaz rezerv alanlarından çıkaracağı doğalgazın ülkenin iç kesiminde yer alan Podişor düğüm noktasına iletilmesini hedefleyen proje sayesinde Karadeniz gazının bağlantı noktaları üzerinden Bulgaristan, Macaristan ve Avusturya'ya da iletimi sağlanacak. Törenin ardından Bükreş'te basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Serdar Över ve Ion Sterian, söz konusu projesinin Romanya'nın yanı sıra Avrupa'nın enerjide arz güvenliğine büyük katkı sunacağını anlattı.




RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Romanya'nın Karadeniz'de yer alan doğal gaz rezervlerinde yapacağı kapasite artırımı ile çıkartacağı ilave gaz, Karadeniz kıyısı ile Podişor arasına Kalyon Holding tarafından inşa edilecek 308 kilometre uzunluğundaki doğalgaz boru hattı ile ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştırılacak. Yapım bedeli yaklaşık 500 milyon euro olan proje ile Kalyon Holding, Türk şirketler için pek çok fırsat sunan Romanya ile ticari ilişkilerin gelişmesinde de öncü oyunculardan biri olacak. 12 milyar metreküpü aşan kapasitesiyle Romanya'nın yıllık gaz ihtiyacının yüzde 45'ini karşılayacak dev proje, 24 ayda tamamlanacak.



İhaleye çok güçlü firmaların katıldığını söyleyen Ion Sterian, "Ancak ihaleyi en iyi olan kazandı. Proje sadece Romanya'nın değil Avrupa'nın da enerji güvenliğine büyük katkı sunacak" dedi. Serdar Över ise "Bu konuda yüksek tecrübemiz var, ilk kaynağı üç ay sonra yaparız diye planlıyoruz. Dev firmalar vardı, biz bileğimizin hakkıyla kazandık" değerlendirmesinde bulundu. Proje kapsamında ayrıca, Kalyon tarafından yaklaşık 100 bin ton ağırlığında çelik boru tedarik edilmesi de söz konusu olacak. Proje kapsamında denizde bir çalışma yapılmayacak. Tüm imalatlar karada yapılacak. Projede 20 adet vana istasyonu ile enerji temini, katodik koruma ve fiber optik imalatları da yer alıyor.




İHALE 2021'DE KAZANILDI
KALYON İnşaat projeye 2018 yılında projenin yürütücüsü Transgaz tarafından açılan kamu ihalesine katılım sağlayarak dahil oldu. Teklif, Ekim 2019'da Transgaz'a sunuldu, Transgaz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Kalyon İnşaat'ın teklifi en avantajlı teklif olarak değerlendirildi. Transgaz ile Kalyon arasında sözleşme ise 5 Şubat 2021 tarihinde imzalandı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ
Romanya'nın gaz iletim hatlarının yapım ve işletmesinden sorumlu kamu şirketi SNTGN Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian Romanya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin ve iş birliğinin yıllar öncesine dayandığını belirtti. Sterian şunları kaydetti: "Şimdiye kadar çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Romanya'da özellikle altyapı alanında ihale kazanan çok sayıda Türk firma var. Bizim projemizde ise Kalyon, Avrupa'dan 4 firmanın katıldığı ihaleyi, tüm kriterleri karşılayarak kazandı. Bu hat Avrupa'nın hali hazırda en büyük boru hattı projesi. Yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasiteye sahip olacak 308 kilometrelik hattan taşınacak gaz ile Romanya'daki tüketimin yaklaşık yüzde 45'i karşılanacak" dedi.

1.200 KİŞİLİK İSTİHDAM
Serdar Över, Kalyon'un başarısında en iyi teknik çözümü sunması ve TANAP ile Silivri BOTAŞ Depolama Tesisi gibi projelerde gösterdiği mühendislik kabiliyetinin etkili olduğunu anlattı. Proje kapsamında, Avrupa Birliği'nin (AB) ve Romanya'nın artan gaz ihtiyacı, boru hattı ile karşılanacak. Projede ayrıca yaklaşık bin 200 kişilik bir istihdam öngörülüyor. Serdar Över, Avrupa Birliği ihale kanunlarına göre yapılmış, şeffaf ve zorlu geçen ihaleyi, Avrupa'nın en büyük firmalarını geride bırakarak ve teknik olarak tam puan alarak kazandıklarını vurguladı. Över, "Projeyi taahhüt ettiğimiz 24 aydan daha kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Hattımız sayesinde Karadeniz'den çıkan gaz Avusturya'ya ulaşabilecek" diye konuştu.

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Kalyon’dan Romanya’ya dev proje: 308 kilometre boru hattı döşeyecek
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