Kamerun çıtayı yükseltmek için Türkiye’den yatırım bekliyor

24 Eylül 2022 tarihinde Yenikapı etkinlik alanındaki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen 'Türkiye-Kamerun Sektörler Arası B2B Platformu', Türk ve Afrikalı iş insanlarının yoğun katılımına sahne oldu. Mali Müşavir-Yazar Sadettin Turhan'ın sunuşuyla başlayan organizasyon, protokol konuşmaları, firma stant ziyaretleri ve B2B görüşmelerinin ardından gala yemeği ile sona erdi.

Sunuş konuşmasında bugünü sadece bir başlangıç olarak gördüklerini söyleyen Sadettin Turhan, "Tarih boyunca Afrikalı dostlarımızla çok birlikte olduk, araya zaman girdi, bundan sonra tekrar birlikte olmanın adımlarını atacağız. Yakın geçmişte yaşamış olduğumuz pandemi ve diğer sıkıntılar, yeni bir fırsatın ilk adımıdır ve biz burada ilk adımı Kamerunlu dostlarımızla birlikte atıyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının devamında, 'Hayatın devam etmesi için ticaret şarttır. Her şeye ihtiyaç var, her şeyin fazlası var; biz ihtiyaçları temin etmeye, fazlaları vermeye talibiz' ifadesini kullanan Turhan, B2B sisteminin kalabalıklar yerine daha az ve kaliteli insanların bir araya gelmelerine zemin hazırladığı için çok önemli olduğunu ve bu fırsatı oluşturduğu için Kamerunlu Majestelerine ve Sıraç Bey'e özel olarak teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

AFRİKA'DAKİ BÜYÜME EĞİLİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Organizasyon Danışmanı ve Zorman Dış Ticaret Ltd. Şti. Başkanı Zorman Bayramoğlu açılış konuşmalarında, Dünya ekonomisinin nabzı Avrupa ülkelerinde atıyormuş gibi görünse de diğer ülkelerin de ciddi ekonomik sorunlarla uğraştığını, bu sorunların üstesinden gelebilmek için parlayan yıldız Afrika'nın değerli iş insanlarıyla el sıkışmak için burada bulunduklarını dile getirdi.

Afrika'daki büyüme eğiliminin Dünya'nın geriye kalan kısmına göre çok daha fazla bir artışla devam ettiğini aktaran Bayramoğlu, "Avrupa'da, Uzak Doğu'da, Amerika'da ve Rusya'da savaş ve pandemi ekonomilerinden dolayı büyüme eğilimi çok küçük kaldı. Bugün burada, inşaat, tekstil, gıda, sağlık sektörlerindeki imalatçı ve sanayicilerimizle Afrika'daki iş insanlarını bir araya getirerek, bu eğilimin derecesini yukarı almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

DÜNYA 5'TEN İBARET DEĞİL; BİZ DE VARIZ

Organizasyon sponsoru Başkanı Ömer Coşkun, Afrika ile Türkiye arasındaki ticaretin dinamikleriyle ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Esnaf bir aileden geliyorum ve şu anki konumumu da uluslararası esnaf olarak nitelendiriyorum. 80'li yıllardaki görünümümüzün çok ilerisindeyiz. O zamanlar Fransa'dan Türkiye'nin görünümü, şu an Türkiye'den Afrika'nın görünümü gibiydi. Geldiğimiz seviye gerçekten de umut vadediyor. Cumhurbaşkanının da dediği gibi Dünya beşten ibaret değil; artık biz de varız."

Afrika'ya; Avrupa-Amerika ve Rusya'ya göre daha farklı saiklerle ihracat yapıldığını vurgulayan Coşkun, ikili ilişkilerin ve karşılıklı güvenin bu noktada belirleyici olduğunu, Afrika'da bankacılık sistemindeki henüz oturmamış bazı hususlardan dolayı oradaki iş insanlarının ellerindeki parayı bankada tutmak yerine mal almak istediği muhatabına ön ödeme olarak aktardığını, bu durumun da karşılarına, var olan uluslararası ticaret modelinden farklı bir tablo çıkardığını belirtti. Süreç içerisinde geliştirdikleri ilişkiler ağının bu yeni modeli verimli hale getirdiğini, bundan diğer Türk iş insanlarının da istifade etmesini istediklerini söyleyen Coşkun, zaman sonra Afrikalı dostlarına sadece mal satmakla yetinmeyip onlara üretmeyi de öğretmeleri gerektiğinin altını çizdi.

BARIŞ, İŞ VE VATAN

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Fahri Danışmanı Tarkan Deniz ise konuşmasında Kamerun hakkında önemli bilgiler verdi. Orta Batı Afrika ülkesi Kamerun'un, 402 kilometre Atlas Okyanusu kıyısıyla balıkçılık ve liman işletmeciliği anlamında bir cazibe merkezi olduğunu, TİKA'nın tecrübe paylaşım programı kapsamında orada kano üretim kooperatifi kurduğunu, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ortaya çıkan buğday krizini aşmak için alternatif bir ürünü devreye sokarak ekmek üretimine devam ettiklerini, bunun da Kamerunluların sosyal ve ekonomik hayatta pratik insanlar olduğunu gösterdiğini, tüm bunlara rağmen aradaki ticaretin istenen seviyede olmadığını, sloganları 'Barış-iş-Vatan' olan Kamerun için çok daha fazla çalışılması gerektiğini aktardı.

KAMERUN BİRLEŞTİRİR

Majesteleri Mbele Dombil de Kamerun'un tüm sektörleri kucaklayan ve onlarla çalışmak isteyen bir ülke olduğunu, bu yüzden yatırımcı ve iş insanlarının Kamerun'a gelmekten asla pişman olmayacaklarını, ülkelerinin coğrafyada birleştirici bir misyon üstlendiğini ve bunun da Türkiye-Kamerun ortaklığına ciddi katkılar sağlayacağını anlattığı kısa bir konuşma yaptı.

KAMERUN'UN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR

Kraliyet Vakfı'nın Türkiye sorumlusu S.M. Mekep sa'a ngon Ferdinand da konuşmasında, Afrika genelinde güzel işler yapacağına inandığı bu organizasyonun içerisinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, buradaki muhataplarının kendilerini kardeşleri gibi görmelerinin çok kıymetli olduğunu, Türkiye Afrika Ekonomik Operatörleri Başkanı olarak Türkiye'de resmi bir şube açmayı planladıklarını, süreç içerisinde organizasyonla bir kontrat imzalayarak daha kapsamlı birliktelikleri hedeflediklerini, Cumhurbaşkanlarıyla yaptıkları söyleşilerde Türkiye'nin ticari anlamda önemli açılımlar gerçekleştirdiği ve iki ülke arasındaki iş hacminin daha da büyümesi gerektiğine ilişkin konuların geçtiğini aktararak, bu tür organizasyonlara Kamerun'un ihtiyacı olduğunu, ülkelerinin gelişmesinde Türk dostlarının yardımlarını esirgemeyeceğine inandığını ifade etti.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ÇERÇEVESİ BELİRLENİYOR

Avukat Feyyaz Burus, uluslararası hukuk doğrultusunda sınır ötesi ticaretin bazı nüanslarla rahatlatıldığını, bu çerçevede Kamerun'la çifte vergilendirmenin önlenmesiyle serbest ticaret anlaşmalarında son aşamaya gelindiği, gerekli anlaşmaların imzalanarak ülkelerin ilgili birimlerine gönderileceğinin, Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca açıklandığını söyledi. Her iki ülke vatandaşlarının da karşılıklı olarak en çok kayırılan ulus sıfatına sahip olduğunu belirten Burus, tüccarların da paralarını ve mallarını herhangi bir kesintiye maruz kalmadan rahatlıkla Türkiye-Kamerun arasında taşıyabildiklerini dile getirdi.

"5 Milyon Dolarlık Ticaret Bekliyorum"

Son olarak HBS Uluslararası Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Sıraç Tanır, konuşmalarını yapmak üzere sahneye geldi ve şunları söyledi: 'Bugün sizden 5 milyon dolarlık ticaret bekliyorum. Amacım, bu ülkeye 1 dolar girmesine vesile olabilmektir. Ülkemizin en büyük sorunu cari açıktır. Bu açığı kapatacak tek şey de ihracattır. Bugünden sonra 2023 yılı sonuna kadar 15 ülkeyle daha bu organizasyonları birlikte gerçekleştireceğiz.' Satış yapılamasa dahi firmaların üzülmemesi gerektiğini sözlerine ekleyen Tanır, güven oluşturabilirseniz süreç içerisinde mutlaka alış-veriş de olur, diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Sıraç Tanır, Mekep sa'a ngon Ferdinand'a günün hatırası olarak Osmanlı Arması takdim etti. Hatıra fotoğrafı çekiminden sonra diğer salonlarda kurulan firma stantları, Organizasyon heyeti ve Kamerunlu misafirlerle birlikte ziyaret edildi. Butik bir fuar atmosferi sunan salonun diğer tarafında ise B2B görüşmeleri yapıldı. Türk ve Kamerunlu iş insanları akşam saatlerine kadar ticaretlerine yeni bir ivme kazandırabilmek için görüşmeler yaptılar.

Gala yemeğiyle birlikte son bulan organizasyon, her iki ülkenin ticari ve kültürel manada yakınlaşması için önemli bir fırsat ve değer olarak kayda geçmiş oldu.