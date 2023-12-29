Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu kararları Resmi Gazete’de

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun çeşitli finansal konulara ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararlarla, Katılım Finans Muhasebe Standartları'nın mevzuata kazandırılması amacıyla, finansal raporlamaya ilişkin kavramsal çerçeve, finansal tabloların sunumu, zekata ilişkin finansal raporlama, Katılım Finans Pencere Modeli'ne ilişkin finansal raporlama ve vakıflar için finansal raporlama konularında düzenleme yapıldı.

Ayrıca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve uygulama kapsamına ilişkin kararlar alındı.