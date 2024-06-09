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Giriş Tarihi: 10.6.2024

Kamu harcamalarına yapay zekâ destekli takip

Kamu harcamalarına yapay zekâ destekli takip
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni somut bir projeyle destekleyeceklerini belirterek, "Erken uyarı sistemiyle kamu harcamalarında verimlilik, kalite, hız ve tasarruf sağlamak amacıyla Yapay Zekâ Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceğiz" dedi. Projenin, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında yürütüleceğini aktaran Şimşek, projede, Türkiye'nin bu alandaki en önemli kurumlarından TÜBİTAK BİLGEM'in teknoloji paydaşı olduğunu belirterek, "Yapay zekâ, Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı muhasebe, ödeme, emanet, tahsilat, mali istatistik, harcama, maaş, taşınır gibi platformlarda geliştirilecek kullanım senaryoları kapsamındaki veriler üzerinde veri analizi ve yapay zekâ yöntemlerini kullanacak. İki ay içinde ön hazırlık çalışmalarını sonlandırıp 12 ayda faaliyete geçecek" dedi.
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Kamu harcamalarına yapay zekâ destekli takip
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