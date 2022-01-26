Kamu ihalelerinde ‘kefalet’ alternatifi

TÜRKİYE'DE yeni bir alan olan, dünyada ise çok yaygın olarak kullanılan kefalet sigortası; kamu ihale süreçlerinde özel sektörün teminat ihtiyacını karşılamak, ve reel sektörün elini rahatlatmak gibi amaçlarla kullanılıyor. Bugün artık sigorta şirketleri kefalet senetleri kapsamında teminat mektubu düzenleyebiliyor. Türkiye'de bir ilk olarak firmalar ihalelere katılırken teminat mektubu yerine Quick Sigorta Kefalet Sigortası
kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunabiliyorlar. Kefalet sigortasından bahseden Maher Holding Sigorta
Grup Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Kefalet sigortası dünyada var olan bir sigorta ürünü. Hatta şöyle ki dünyada banka teminat mektubu gibi bir kavram çok fazla yok. Bu işlerin ana vatanı diyebileceğimiz Amerika
'da %100 oranında kefalet senetleri kullanılıyor. Bankalar bu alanda yoklar. Latin Amerika
'da bu oran %75, Asya
'da %50, Avrupa
'da ise %25 civarlarında. Ülkemizde ise sigorta şirketlerinin bu konuda arzı ve yasal bir düzenlemesinin olmaması sebebiyle 2015 yılına kadar kefalet sigortası kavramı pek konuşulmamıştı" ifadelerine yer verdi.
"KAMU İHALELERİNDE YOĞUN KULLANILIYOR"
Kefalet sigortasının çok sayıda türeve sahip bir finansal enstrüman olduğuna dikkat çeken Yaşar, "Kefalet sigortasının kamuda verilen, geçici kefalet senetleri, kesin kefalet senetleri, avans kefalet senetleri özel sektöre verilen kesin kefalet senetleri, eğitim kefalet senetleri, fatura koruma sigortaları, depozito sigortaları, kira koruma sigortaları, bina tamamlama sigortası olmak üzere birçok türevinin bulunduğunu söyledi. Quick Sigorta'nın 2018 yılında kamu ihaleleri için hem geçici hem de kesin kefalet senetlerini vermeye başladığını belirten kaydeden Yaşar, Quick Sigorta'nın bu konuda arz sahibi olmasıyla birlikte Türkiye'de 2018 yılından itibaren kamu ihalelerinde yoğun miktarda kefalet senetlerinin kullanılmaya başladığını kaydetti. 25 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan torba yasayla elektronik kefalet senetlerinin düzenlenmesinin önünün açıldığını belirten Yaşar, "Quick Sigorta olarak yılbaşından bu yana hem elektronik ortamda geçici teminat mektuplarını hem de kâğıt ortamında yapılan kamu ihaleleri için geçici teminat mektuplarını elektronik ortamda Kamu Teminat Yönetimi Platformu'na teslim ettik. Quick Sigorta %100 online bir şekilde ihaleye teminat mektubunu iletmiş oluyor" dedi.