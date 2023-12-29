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Haberler Ekonomi Haberleri Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş Tarihi: 29.12.2023 05:14

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu işçilerine 2024'te yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı nisan ayında verilecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara ise ek ödemenin tamamı aralıkta verilecek

AA
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete’de yayımlandı

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

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Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı
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