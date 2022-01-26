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Giriş Tarihi: 27.1.2022

Kamu işçisine % 2.5’lik ilave zam için geri sayım

Kamu işçisine % 2.5’lik ilave zam için geri sayım
TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, memur ve memur emeklisine verilen yüzde 2.5'lik ilave zamdan 700 bin kamu işçisinin de yararlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bu yöndeki taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine ilettiklerini vurgulayan Atalay, "İşçiyi bu zammın dışında tutmak doğru değil. Bunun için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki açıklamayı en kısa sürede yapmasını bekliyoruz. Bu açıklamanın ardından, 700 bin kamu işçisinin ücretlerine yüzde 2.5'lik zam şubat ayındaki ücretlere yansıyacaktır. Yüzde 2.5'lik ilave zammın, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de verilmesi gerekiyor" dedi.
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Kamu işçisine % 2.5’lik ilave zam için geri sayım
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