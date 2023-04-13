Kamu işçisine % 30 zam teklifi

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalırken, taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlıklar ise sürüyor.Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Bizim verdiğimiz teklif yüzde 45 refah payı, 15 bin TL taban ücreti" diyerek, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin ise 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı. Teklifin talepleri karşılamadığını ilettiklerini belirten Ergün Atalay, "İşçinin razı olmadığı rakamı imzalamayız" dedi. Hiç kimsenin hemen greve çıkmak gibi talebi olmadığını ifade eden Atalay, masa başında sözleşmenin arzu edildiğini ifade etti.