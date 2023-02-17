Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kamu kurumlarından "Borcu yoktur" belgesi belli bir süre istenmeyecek
Giriş Tarihi: 17.2.2023 10:36

Kamu kurumlarından "Borcu yoktur" belgesi belli bir süre istenmeyecek

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kamu kurumlarının yapacakları ödemelerde vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 31 Temmuz'a kadar yapılacak ödemeler için aranmayacak.

AA
Kamu kurumlarından Borcu yoktur belgesi belli bir süre istenmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un Bakanlığa verdiği yetki kapsamında uygulanan, kamu kurum ve kuruluşlarınca bazı ödemeler yapılmadan önce hak sahibinin vergi dairesine borcunun bulunmaması şartına ilişkin esaslar yer alıyor.

Mevcut tebliğle Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi kamu idareleri ve bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeleri, Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile bu kanunlar kapsamında bulunmayan kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) tarafından belirtilen 5 bin lira ve üzeri ödemeler sırasında, hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılması gerektiği düzenleniyor.

Yapılan değişiklikle, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca 31 Temmuz'a kadar (bu tarih dahil) deprem kapsamında yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden söz konusu belgenin aranılmaması yönünde düzenleme yapıldı.

Buna göre, yapacakları ödemelerde "Borcu yoktur" belgesi arama zorunluluğu bulunan kamu kurum ve kuruluşları, 31 Temmuz'a kadar depremler kapsamında yapacakları ödemelerde bu belgeyi aramayacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamu kurumlarından "Borcu yoktur" belgesi belli bir süre istenmeyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA