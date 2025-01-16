Kamu ödemelerinde Troy kart kullanılacak

Türkiye'nin milli ödeme sistemi olan TROY için Resmi Gazete'de bir karar yayımlandı. Buna göre kamu bankaları ve kurumları artık yerli kartlara öncelik verecek. Emekli maaşı, öğrenci ve esnaf destekleri bu kartlar ile yapılacak. Karar ile kaynakların milli ekonomi içerisinde kalması, ekonomik risklerin asgariye indirilmesi ve güvenliğe önem verildiği belirtildi. Personele yapılacak özlük ödemeleri, emekli aylıkları, avans suretiyle kartlara yapılan ön ödemeler, sosyal yardım ödemeleri, öğrencilere yapılacak burs ve kredi ödemeleri, çiftçi, esnaf ve benzeri meslek gruplarına yapılacak destek ve teşvik ödemeleri, toplu taşıma, yemek, kimlik ve öğrenci kartları gibi kartlara yapılan ödemeler, kişi veya kurumlara verilecek ya da yenilenecek banka kartı veya kredi kartlarında da kullanıcı tarafından aksi talep edilmedikçe yerli kartlara öncelik verilecek.