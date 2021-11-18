Kamu-Özel işbirliğinde Avrupa’ya fark attık

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 bütçesi üzerinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüm dünyada başvurulan alternatif finansman modellerinin başında gelen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle Türkiye'nin yatırımda fark yarattığına dikkat çekti. Son 20 yılda 37.5 milyar dolarlık yatırımla, havalimanları, limanlar ve . 250 kilometre otoyol altyapısı tamamladıklarını anlatan Karaismailoğlu, "KÖİ modelinin yeniden gelişmesinin öncüsü İngiltere
'den ve Avrupa Birliği
fonlarıyla hibrit KÖİ modelini son derece etkin kullanan Fransa
'dan sonra Avrupa
'da en iyi performans sağlayan üçüncü ülke Türkiye'dir. Havayolu, karayolu ve denizyolu alanında KÖİ modeliyle yapılan yatırımlar incelendiğinde, 2024'te gelirgider dengesi başbaşa noktaya gelecektir. 2025'ten itibaren elde edeceğimiz gelirler, yapacağımız ödemelerin üzerinde olacaktır" diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, bugüne kadar gerçekleştirilen tüm KÖİ yatırımlarıyla Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya 26 milyar euro, üretime 58 milyar euro ve istihdama 1 milyon kişinin üzerinde etki sağlandığını ifade etti. Karaismailoğlu, trafik hacmindeki yükseliş karşısında sağlanan tasarrufun da arttığına dikkati çekti.
20.7 MILYAR TASARRUF
Karaismailoğlu, "28 . 402 kilometre bölünmüş yol sayesinde yıllık 20.7 milyar lira tasarruf sağladık. Yaklaşık 4.44 milyon ton daha az karbondioksit emisyonu gerçekleşti. İş gücündense yaklaşık 315 milyon saat, bir başka deyişle 12 milyar 965 milyon lira tasarruf ettik. Emniyetli ulaşım altyapıları ile ölümlü kazaların azalması sayesinde 12 . 353 hayat kurtardık. Kent içi raylı sistem hatları ve Yüksek Hızlı Tren
ile çevre dostu taşıma modlarına geçişle 10.3 milyon dolarlık karbon emisyon tasarrufu ve kamu hizmetlerinin kağıtsız ortama taşınmasıyla da 20 milyon dolar kağıt tasarrufu sağladık. Ayrıca vatandaşlarımızın e-Devlet'i kullanması ile kamu kurumlarına gitmeden işlemlerini tamamlayabilmesinin, 1.8 milyar dolarlık zaman tasarrufu sağladığını hatırlatmak isterim" diye konuştu.
5B YIL SONU UZAYDA OLACAK
UYDU haberleşme kapasitesinin de geliştirilmeye devam edildiğini ifade eden Karaismailoğlu, "5B'nin de üretimini tamamladık, 2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A'yı da 2023'te uzaya fırlatmayı planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.