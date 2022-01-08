Kamu tesislerinde yeni ücret tarifesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı
kamuya ait sosyal tesisleri kullanmak isteyenlerin bu yıl ödeyeceği asgari bedeller yeniden belirledi. Resmi Gazetede yayımlanan bakanlık tebliğine göre, eğitim ve dinlenme tesislerinden tesisin özelliklerine göre kişi başına 37.70 lira, 31.30 lira veya 24.80 lira yemek ücreti ödenecek. Bir gecelik konaklama bedeli ise tesislerin özelliği dikkate alınarak 14.30 lira, 13 lira veya 11.10 lira olarak tespit edildi. Konaklama bedelleri 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde ise 18.90 veya 17 lira arasında uygulanacak. Kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 345 lira olarak tespit edildi.