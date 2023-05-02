Kamuda 470 bin memura da ek gösterge geliyor: Hem aylık hem de ikramiye artacak

Kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte 3600 ek gösterge piyangosu da vuracak. Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Yapılacak düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak.Yılın başında ek gösterge düzenlemesiyle 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Öğretmen, polis, hemşire müdür gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı. Temmuz 2022'de yapılan yasal düzenleme 15 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girdi. Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlanan ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine kademe, derece adı veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin yasa teklifini hazırladıklarını söyledi. Bakan Bilgin, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama bu konuda dosyamız da çözüm yolumuz da hazır. Meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak" diye konuştu.Ek göstergenin yüksek olması hem aylık hem de ikramiyeyi artırıyor. Yapılan düzenlemeyle kamuda çalışan şef, araştırma ve planlama uzmanları, tekniker, müdürün üzerinde olan uzman personel de ek gösterge alabilecek. Kamu çalışanlarının maaşları 15 Ocak itibarıyla ek gösterge üzerinden ödenmeye başladı. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık çalışanın aylığına yaklaşık 2 bin 115 lira, 30 yıl hizmeti olana da 2 lira 240 lira ilave artış yapıldı. İkramiye de en az 53 bin lira artacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e yükselip 25 yıl hizmeti olanlar 2 bin 463 lira, 30 yıl hizmeti olanlar da 2 lira 587 daha fazla zam aldı. Ek gösterge düzenlemesinden yararlanacak kamu çalışanları ve memur emeklileri öncelikle enflasyon, toplu sözleşme farkı ve ek zam alacak. Bu tutarın üzerine 3600 ek gösterge zammı da eklenecekMemur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, ek göstergede yapılacak düzenlemenin doğrudan 470 bin kişiye yansıyacağını belirterek, "Geçen yıl yapılan düzenlemeyle öğretmenler, şube müdürleri, polisler, din görevlileri iki yıllık ön lisans mezunları ek gösterge aldı. Ek göstergesiz memurlar da vardı. Onlar da 600 puan alarak faydalandırıldı. Dışarıda kalan şefler, memur, teknikerler var. Ön lisans mezunları olmalarına karşın birinci dereceye yükselen 470 bin kişi yararlanamadı. Bunların kapsam içine alınması gerekiyor. Birinci dereceye çıkan bütün memurlar ek göstergeden yararlanacak" diye konuştu.HÜKÜMET, birçok ülkede olduğu gibi 8 saat çalışma süresinin aşağı çekilmesi için düğmeye bastı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, uzun çalışma sürelerine dikkat çekerek, mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Bilgin, İngilizlerin de 6 saat uygulamasıyla ilgili pilot bir çalışma yaptığını söyleyerek dünyanın birçok yerinde bu çalışmaların yapıldığını anımsattı. "Çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması mümkün olabilir mi, açık ki olamaz" diyen Bilgin, "Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız. İnsanlar kendilerine daha fazla zaman ayırabilecek" diye konuştu. Bakan Bilgin, "Biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız. İngiltere'de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor" değerlendirmesini yaptı.