Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
Giriş Tarihi: 16.1.2023 11:57

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifini görüşüyor.

AA
Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

AK Parti ve MHP milletvekilleri ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin aralarında bulunduğu 175 milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifi, yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 9 maddeden oluşuyor.

Komisyonda teklifin ilk imza sahibi AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, sunumuna başladı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA