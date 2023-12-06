Kamuda şehit ve gazi yakını istihdamı 50 bine yaklaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2002'ye kadar bir olan terörle mücadelede şehit olanların yakınlarına tanınan istihdam hakkının 2012'de ikiye çıkarıldığını belirtti. Göktaş, "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi" töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün yapacağımız 491 atamayla kamuda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının istihdamı toplamda 49 bin 310'a ulaşmış olacak. Tüm kalbimle bu atamanın, siz şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. ANKARA