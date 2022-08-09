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Giriş Tarihi: 9.8.2022 09:59 Son Güncelleme: 9.8.2022 10:02

Kamudaki bilişim personeline iznini bir sonraki sözleşme döneminde kullanabilme hakkı getirildi

AA
Kamudaki bilişim personeline iznini bir sonraki sözleşme döneminde kullanabilme hakkı getirildi

Kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilen bilişim personeli, sözleşme dönemi içerisinde kullanamadığı izinlerini, müteakip sözleşme döneminde kullanabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilen bilişim personelinin, sözleşme dönemi içerisinde kullanılmayan izinlerini, müteakip sözleşme döneminde kullanabilmesinin önü açıldı.

Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları ise düşecek ve kullanılmayan izinler karşılığı herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Öte yandan Bakanlığın Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kurumda eğitim, fen, fen-edebiyat, güzel sanatlar, görsel sanatlar ile sanat ve tasarım fakültelerinden mezun olanlar da istihdam edilebilecek.

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Kamudaki bilişim personeline iznini bir sonraki sözleşme döneminde kullanabilme hakkı getirildi
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