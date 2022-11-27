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Giriş Tarihi: 28.11.2022

Kamuya 602 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

Kamuya 602 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakını, gazi ve gazi yakını 602 kişinin atamasını yapacak. Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, atamalar için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım Çarşamba günü tören düzenlenecek. Törende, hak sahiplerinin ataması öğrenim durumlarına göre yapılacak. Atamaların sonuçları aynı gün "https://sosyalatama. aile.gov.tr/" adresinden öğrenilebilecek. Bu atamalarla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınının toplam sayısı 48 bin 39'a ulaşacak.
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Kamuya 602 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
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