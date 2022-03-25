Kanada petrol ihracatını artıracağını duyurdu

Kanada Ulusal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ulusal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson, küresel enerji güvenliği ve net sıfır emisyon ekonomisine geçiş konusunda uluslararası iş birliğinin sağlanmasına yardımcı olmak için Fransa'nın başkenti Paris'te Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Bakanlar Toplantısına katıldı.

Toplantıda açıklama yapan Wilkinson "Avrupalı dost ve müttefiklerimizin Kanada ve diğerlerinin adım atmasına ihtiyaçları var. Kıtadaki enerji geçişini hızlandırırken, kısa vadede Rus petrol ve gazından kurtulmak için yardımımıza ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Kanada, her ikisine de yardımcı olmak için benzersiz bir konuma sahip. Uluslararası enerji piyasalarını desteklemek ve enerji geçişini hızlandırmak için uluslararası ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.