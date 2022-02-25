Kandıra yolunu Bakan Karaismailoğlu açtı: Çıkar ortaklığı peşinde koşmuyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 37,4 kilometre uzunluğunda İzmit-Kandıra yolunun tamamlanan 8 kilometrelik bölümünün açılışını gerçekleştirmek için Kocaeli'ne geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılışı yapılan kesimde, 4 adet 135 metre uzunluğunda köprü, 3 adet 124 metre uzunluğunda alt geçit, 16 adet 1521 metre menfez, 13 adet 4 bin 334 metre uzunluğunda iksa ve istinat duvarı ile Çubuklubala, Çubukluosmaniye, cezaevi giriş-çıkış kavşakları olmak üzere 4 adet farklı seviyeli kavşak bulunuyor.

GENİŞ KATILIM

Açılış törenine Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, MHP Saffet Sancaklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu katıldı.

"KIYMETLİ BİR BÖLGE"

Karayolları Genele Müdürü Abdülkadir İnanoğlu, "Önümüzdeki yıl yolun tamamını inşallah bitireceğiz. Yolun yapımında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. İnanoğlu'nun ardından konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, " Kandıra yolu Kocaeli için önemli bir projeydi. Kandıra'nın 62 kilometre kıyı şeridi ve bu bölge turizm için çok kıymetli" dedi.

2023' SEÇİMLERİ ÖNCESİ BİTECEK

Kandıra Sahillerinde mavi bayraklarımız var. Bu yol yeterli değildi. Yenilenmesi gerekiyor. Projenin bir an önce bitmesi gerekiyor. Ölümlü kazalar nedeniyle vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah 2023 seçimlerinden önce buranın açılacağını tahmin ediyorum. Firma yetkilileri ellerinden gelen hızla çalışıyor. Ödeneği sağlanması il bu yolun tamamlanacak.

"KOCAELİ BU YATIRIMLARI HAK EDİYOR"

Kandıa- Kefken arasıındaki 20 kilometrelik yolunda yapılması gerekiyor. Projesi yapıldı. Yatırım planına alınırsa İzmit'ten Kandıra'ya gitmek daha da kolay ve güvenli olacaktı. Kocaeli bu yatırımlar hak ediyor. Daha fazlasının da yapılacağına inanıyorum. İlimiz verdiği vergilerle, sanayisi ile çok kıymetlidir" dedi.

"YOL MEDENİYETTİR"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise " Allah'a hamd olsun ki meslek hayatımın 30'cu yılda bu yatırımları görme fırsatını elde ettik. Ülkemiz büyük bir atılım yapmıştır. Yol medeniyettir. İnşallah en kısa sürede yolumuzun tamamının yapılarak ilimize, ülkemize kazandırmış oluruz." ifadelerini kullandı.

"YENİ YOLLAR BAĞLANACAK"

Bakan Karaismailoğlu ise, "İzmit'i, Kandıra ilçesine ve Ağva-Kandıra-Kaynarca-Karasu güzergahı üzerinden bölünmüş yol olarak bağlayacaktır. Bu yol projemiz, Kuzey Marmara Otoyolu, Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca-Karasu D-020 aksı ile, TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu arasındaki bağlantıyı sağlaması bakımından çok önemlidir. 58,9 kilometrelik yolun,3,2 kilometresini önceki yıllarda tamamlamıştık. 48,7 kilometrelik bölümünde de yapım çalışmaları devam ediyor. 2020 yılında ihale ettiğimiz ve 1 milyar 669 milyon proje bedeline sahip , yolun yapımında, bugüne kadar, %33 oranında ilerleme sağladık. Ayrıca Şile Ağva Kandıra arasında da çalışmalar devam etmekte olup tamamlandığında Şile Ağva Kandıra İzmit bölünmüş yol olarak bağlanmış olacaktır.

"MİLLETİMİZE RAHAT BİR NEFES ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Yolda tamamlanan kesimin trafiğe açılmasıyla, tek yolu bölünmüş yol standardına kavuşturacağız. En önemlisi de bu şeklide, ulaşımdaki trafik güvenliğini artırıyor, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlıyoruz. Projenin tamamının hizmete girmesiyle; Güzergâh, 15 kilometre kısalacak. Seyahat süresi 60 dakikadan, 40 dakikaya inecek. Böylece, zamandan 84 milyon lira ve akaryakıttan da 25,2 milyon lira olmak üzere toplamda yıllık 109,2 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon salımını 5 bin 356 ton azaltarak çevrenin ve doğanın korunmasına, milletimizin rahat bir nefes almasına önemli bir katkı sunacağız.



"HIZIMIZ ARTIYOR"

Hatırlatmakta fayda görüyorum; hizmete açtığımız her bir yol, bölgenin yatırım, üretim, istihdam, ekonomik büyüme, ticaret ve hatta eğitim ve kültürel hayatına canlılık katıyor. İnşa ettiğimiz tüm yolların milletimizin ticaret, sosyal ve eğitim yaşamındaki önemine inanarak halkımızın sevdiklerine daha hızlı ve güvenli bir şekilde kavuşmalarına destek oluyoruz. Yeni yapılan bölünmüş ve otoyollar sayesinde, seyahat süremiz kısalırken, hızımız artıyor. Seyir emniyetimiz de sağlanıyor.

"ÇIKAR ORTAKLIĞI PEŞİNDE KOŞMUYORUZ"

Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, ticaret, sosyal ve eğitim yaşamındaki önemine inanarak inşa ettiğimiz tüm yollarla halkımızın sevdiklerine daha hızlı ve güvenli bir şekilde kavuşmalarına destek oluyoruz. Bizler, 'Halka hizmet'i, 'Hakka hizmet' ile eş tutan bir anlayışla hareket ediyoruz. İlkeli, kararlı ve sağduyulu olarak daha nice önemli projeleri bitirip hizmete açmaya devam edeceğiz. Daha yapacak çok işimiz, açılacak yollarımız vardır. 'Durmak yok Yola devam' diyoruz. Bizler başkaları gibi, temel atmama törenleri düzenlemiyoruz. Başkaları gibi, altı benzemezle çıkar ortaklığı peşinde koşmuyoruz. Zaten ülkesini Batı'ya şikâyet edenlerle işimiz olamaz. Yatırımcıları tehdit edenler, Varanına ve milletine ihanet içinde olanlarla yakınlık kuramayız. Bizler, halkımıza hizmet edecek projelerin temellerini atıyoruz. Yaptığımız işlerin açılışlarını yapıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın gıpta ile baktığı eserlere imza atıyoruz.

CUMHUR İTTİFAKINA VURGU YAPILDI

İlkeli ve kararlı bir şekilde yürüttüğümüz Cumhur İttifakı ile, güçlü bir yönetim sergiliyor, pandemiyi, krizleri milletimizle omuz omuza aşıyoruz. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyor, devam eden çalışmalarında başarılar diliyorum. İzmit-Kandıra-Kaynarca yolumuzun tamamının açılış programında yeniden birlikte olmayı diliyorum" dedi.