Kapadokya’da turistler hem yerin altını hem üstünü keşfe çıkıyor

Çevresindeki yanardağların milyonlarca yıl önce püskürttüğü lav küllerinin, yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan peribacaları ve ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı Kapadokya manzarası, Türkiye ve dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin beğenisini topluyor. Kapadokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği Meclis Üyesi Abdullah İnal, "Hem yer altı hem yer yüzeyi hem de havadan izlenebilen, balon turları, at turları ve kültürel değerler bir araya geldiği için isim yapmış en büyük destinasyonlardan biri de Kapadokya bölgesidir" derken, Turistlerden Mücahid Perçin ise "Burada sabahtan akşama kadar tüm günü muhteşem bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Yerin altı ayrı, üstü ayrı zengin" diye konuştu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 1985 yılında alınan, her yıl yerli ve yabancı yüzbinlerce konuğun ağırlandığı Kapadokya, turistlere sunulan alternatif etkinliklerle gözde turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Geniş bir alana yayılmış tarihi ve doğal yapıları, gün doğumu vaktinde düzenlenen sıcak hava balon turuna katılarak gökyüzünden izleyebilen turistler, peribacaları arasında da arazi araçlarıyla ya da at sırtında dolaşabiliyor.

Bölgede binlerce yıl önce yer altına oyularak yapılan Derinkuyu, Kaymaklı, Mazı, Tatlarin başta olmak üzere çeşitli yer altı şehirlerini ziyaret eden turistler, metrelerce aşağıya inerek geçmişin yaşam izlerine tanıklık ediyor.

Bölgedeki tatil süreçlerini dolu dolu yaşayan yerli ve yabancı konuklar, Kızılçukur Vadisi yamaçlarında gün batımını izleyerek turu tamamlıyor.

TURİSTLER, BÖLGENİN TARİHİ VE DOĞAL DOKUSUNA HAYRAN KALIYOR

Bölgeyi gezen Alman turist Marie Prass Cuenca, ilk kez ziyaret ettiği Kapadokya'nın sunduğu görselden etkilendiğini belirterek, "Burada hem insanlar hem yemekler hem manzara harika. Arkadaşlarımla macera dolu bir tatil yapıyoruz. Kapadokya bence çok güzel bir yer." dedi.

Yerli turistlerden Mücahid Perçin ise Ankara'dan ailesiyle geldiği bölgede, çeşitli etkinliklere katıldığını ifade ederek, "Burada sabahtan akşama kadar tüm günü muhteşem bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Yerin altı ayrı, üstü ayrı zengin. Buradaki görsel güzellikler kesinlikle görülmesi gereken yerler. Yer altı şehri insanı hayrete düşürüyor. Karınca yuvası gibi inanılmaz bir yer." diye konuştu.

Elif Sude Alkan da bölgenin, farklı tecrübeler edinmek için imkanlar sunduğunu, güneşin son ışıklarının peribacalarına yansıyarak batışını izlemekten keyif aldığını anlattı.