Kapadokya’nın altın yılı değişti! 4 milyon ziyaretçiyi aştı

Kapadokya'nın altın yılı olarak bilinen 2019 yılında Kapadokya bölgesinin 3 milyon 834 bin 134 kişi ziyaret etmişti. 2022 yılının verileri açıklandıktan sonra Kapadokya'nın altın yılı da değişmiş oldu.

Kapadokya ger geçen gün hem ülkemizde, hem de dünyada bilinirliğinin artığını söyleyen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Hakikaten dünyanın en fantastik, en özel bölgesinde yaşıyoruz. Tarihi binlerce, milyonlarca yıl öncesine dayanıyor. Jeolojik oluşumlarının tarihi 8 milyon yıl öncesine kadar dayanıyor. İnsan varlığı ve yaşamı açısından baktığınızda da milattan önce 5-6 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Dolayısıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olduğu bir coğrafyanın getirmiş olduğu büyük bir kültürel zenginliğin üzerinde oturuyoruz" dedi. Vali Becel; "Özellikle kültür turizmi açısından ülkemizin son derece önemli bir destinasyonu olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'de İstanbul'dan sonra belki de en zengin kültür turizminin yapılabileceği önemli yerlerden bir tanesi. Çok seçenek sunması açısından da son derece değerli" dedi.



'KAPADOKYA ZAMANSIZ ŞEHİR'



Birçok yerde turizm zamanla sınırlı olduğunun altını çizen Vali Becel, "Kapadokya'ya zamansız şehir diyebiliriz. Yılın 12 ayında insanlara seçenekler sunabiliyor. Bölgeyle özdeşleşmiş olan balan turları. Bunun ötesinde peribacaları, vadileri, yer altı şehirleri, doğal hava depoları gibi birçok seçenekle insanları burada misafir etme şansınız var.



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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel açıklamasında, "33 bin yatak kapasitemiz ve 700'ün üzerinde otelimizin yanı sıra 15 bin odamız var. İlkbahar da ayrı güzellikler, sonbahar da ayrı güzellikler, kış ve yazın da ayrı güzellikler ile insanlara apayrı bir tatil deneyimi yaşatıyor" ifadelerini kullandı.



'ALTIN YILIMIZ DEĞİŞTİ'



2019 yılı Türkiye ve dünya açısından da önemli bir yıl olduğunu söyleyen Vali Becel; "2020 ve 2021 yılı biraz pandeminin gölgesinde geçti. 2020 ve 2021 yılında 2019 yılının rakamlarına yaklaşamamıştık. 2022 yılı Türkiye ve Nevşehir için altın yıl olarak değerlendirilen 2019 yılının üzerinde altın yılımızı bu sene yaşadık. 3 milyon 800 bin olan ziyaretçi sayımız 4 milyon 200 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Nüfusumuzun 15 katı kadar insanı bölgemizde ağırlamayı başardık. Bunun yüzde sekseni de yabancılardan oluşuyor" şeklinde konuştu. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 2022 yılında Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen ören yeri 1 milyon 63 bin 517 ziyaretçi ile Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Göreme Açık Hava Müzesini 995 bin 891 kişi ile Zelve - Paşabağları ören yeri izledi. Kapadokya bölgesinde ziyaret edilebilen Hacıbektaş Veli Müzesini 736 bin 82 kişi, Kaymaklı Yer Altı Şehrini 533 bin 47 kişi, Derinkuyu Yer Altı Şehrini 345 bin 337 kişi Özkonak Yer Altı Şehrini 227 bin 361 kişi ve Karanlık Kiliseyi ise 172 bin 168 kişi ziyaret etti.