Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kapadokya'yı 3 milyondan fazla turist ziyaret etti
Giriş Tarihi: 6.9.2023 10:29

Kapadokya'yı 3 milyondan fazla turist ziyaret etti

Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, ocak-ağustos döneminde 3 milyon 53 bin 827 turisti ağırladı.

AA
Kapadokya’yı 3 milyondan fazla turist ziyaret etti

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, ocak-ağustos döneminde 3 milyon 53 bin 827 turisti ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, peribacaları, sıcak hava balonları, yer altı şehirleri, kayadan oyma otel ve kiliseleriyle ünlü Kapadokya bölgesindeki merkezleri, yılın 8 ayında 3 milyon 53 bin 827 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müzeler arasında Hacıbektaş Veli Müzesi 285 bin 200 kişi ile en fazla ziyaretçi çeken yer oldu.

Zelve Ören Yeri'ni 109 bin 14, Göreme Açık Hava Müzesi'ni ise 100 bin 565 yerli ve yabancı turist gezdi.

Bölgede ziyaret edilen merkezler, geçen yılın aynı döneminde 2 milyon 544 bin 909 yerli ve yabancı turisti ağırlamıştı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapadokya'yı 3 milyondan fazla turist ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA