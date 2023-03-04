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Giriş Tarihi: 4.3.2023 14:15 Son Güncelleme: 4.3.2023 14:16

Kapadokya'yı geçen ay 99 binden fazla turist gezdi

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültür turizminde önemli merkezlerden Kapadokya bölgesini geçen ay 99 bin 389 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

AA
Kapadokya’yı geçen ay 99 binden fazla turist gezdi

Nevşehir Valiliği, şubat ayında bölgedeki müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist rakamlarını paylaştı.

Açıklamaya göre, geçen ay müze ve ören yerlerini 34 bin 185'i müze kartlı olmak üzere 99 bin 389 kişi gezdi.

Göreme Açık Hava Müzesi 30 bin 164 kişi ile en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinin başında yer alırken, Zelve Ören Yerini 26 bin 112, Derinkuyu Yeraltı Şehrini 14 bin 357, Kaymaklı Yeraltı Şehrini 13 bin 494 turist gezdi.

Bölgeyi, geçen yılın aynı ayında 83 bin 432 turist ziyaret etmişti.

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Kapadokya'yı geçen ay 99 binden fazla turist gezdi
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