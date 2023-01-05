Kapalıçarşı 2022 yılında 40 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı

Dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biri olan Kapalıçarşı'yı 2022 yılında ziyaret edenlerin sayısı önceki yıla göre 14 milyon 266 bin 801 artarak 39 milyon 766 bin 801 oldu.

İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarından Kapalıçarşı, salgının gölgesinde geçirdiği iki yılın ardından 2022'de eski hareketli günlerine kavuştu.

"Ekonominin kalbi" olarak nitelendirilen, Fatih Sultan Mehmet'in 1460 yılında eski bedestenin üzerine inşa ettirdiği, mimarisiyle dev bir labirenti andıran Kapalıçarşı, gizemi, görkemi ve ticaret mekanlarıyla geçen yıl milyonlarca kişinin uğrak yeri oldu.

Çalışan sayısı ve gündelik sirkülasyonuyla adeta kapalı bir şehir olan, mücevherden giyime, halıdan çantaya birçok ürünün satıldığı Kapalıçarşı'nın 2021 yılında 25,5 milyon olan ziyaretçi sayısının, 2022'de 14 milyon 266 bin 801 artarak 39 milyon 766 bin 801 olduğu belirtildi.

Bu rakamla Kapalıçarşı'nın geçen sene günlük ortalama ziyaretçi sayısı 100 bini geçti.

KAPALIÇARŞI ZİYARETÇİLERİNİ YENİLENEN YÜZÜYLE AĞIRLADI

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, Kapalıçarşı'nın geçen sene restorasyon sonrası yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırladığını söyledi.

Kapalıçarşı'da çarşı içinde 2 bin 500, hanlarında ise 1200 civarında iş yeri bulunduğunu, bu dükkanlarda 62 meslek kolunda faaliyet yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, çarşının yazın 08.30-19.30, kışın ise 08.30-19.00 saatlerinde hizmet verdiğini ifade etti.

Kapalıçarşı'yı 2019 yılında 43 milyon kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Kurtulmuş, bu sayının 2020-2021'de yarı yarıya düştüğünü, 2020 yılında 21 milyon 360 bin, 2021 yılında ise 25,5 milyon kişinin çarşıyı ziyaret ettiğini aktardı.

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın 2022 yılında eski günlerine kavuşmaya başladığını, geçen yılın aralık ayı da dahil edildiğinde çarşıyı ziyaret edenlerin sayısının 39 milyon 766 bin 801'e ulaştığını kaydetti.

Kapalıçarşı'da 2022 için hedeflenen ziyaretçi sayısına yaklaştıklarının altını çizen Kurtulmuş, "Grand Bazaar" markasına sahip Kapalıçarşı'nın dünyanın en çok ziyaret edilen tarihi çarşılarından olduğunu anımsattı.

Kapalıçarşı çevresinde trafik ve otopark sıkıntısı yaşandığını vurgulayan Kurtulmuş, "Turistler ve misafirlerimiz buraya daha rahat gelebilmeli. Bunları da biz yetkili makamlarımıza ilettik. Bu konuda iyileştirmeler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yabancıların Kapalıçarşı'nın manasını iyi bildiğini dile getiren Kurtulmuş, şunları aktardı:

"Yabancılar buranın, Fatih Sultan Mehmet'in bir eseri olduğunu, öncelikle Cevahir ve Sandal bedesteni olarak kurulduğunu, sonradan genişlediğini biliyorlar. Dolayısıyla Kapalıçarşı'mız bu yönüyle dünyada benzeri olmayan bir yer. Kapalıçarşı'mız için 2023 yılında tarihi, turistik, ekonomik ve sosyal alanda yenilikler ve ilerlemeler bekliyoruz. Yeni kabuller bekliyoruz, yurt dışındaki turistlerin burayı ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Komşu ülkelerden daha fazla olmak üzere dünyanın her yerinden, Amerikalılar, Avrupalılar, Almanlar, Ruslar dahil, şu anda Kapalıçarşı'mızı ziyaret ediyorlar. Biz bunun sevincini yaşıyoruz."

"KAPALIÇARŞI'NIN İÇİNDEN HER GÜN DÜNYA GEÇMEKTE"

Herkesi Kapalıçarşı'yı görmeye davet eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"'Kapalıçarşı'yı görmedim' demek bize biraz eksiklik gibi geliyor. İnşallah bunun da telafi edilmesini bekliyoruz. Kapalıçarşı olarak gönlümüzü, kapımızı bütün dünyaya açmış durumdayız. 'İçinden dünya geçiyor.' bizim mottomuzdur. Kapalıçarşı'nın içinden her gün dünya geçmekte. Hem gerçek manada hem de mecazi olarak da böyle. Biz çok mutluyuz böyle bir yerde yaşamaktan, böyle bir kültürü devam ettirmekten."

Kapalıçarşı'da köklü esnafın bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın önünde çok güzel günlerin olduğuna inandıklarını dile getirdi.

KAPALIÇARŞI FPV DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kültür hazinesi, ecdat yadigarı Kapalıçarşı'nın içi ve çevresi, Anadolu Ajansı ekiplerince FPV dron ile görüntülendi.

Günün ilk ışıklarında kaydedilen görüntüler, Kapalıçarşı'nın ihtişamlı mimarisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kapalıçarşı'nın cadde ve sokaklarında yol alan FPV dron ile kayda alınan görüntüler, tarihi yapının çevresindeki yapılarla da uyumunu ortaya koyuyor.