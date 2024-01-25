Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kapasite kullanım oranı belli oldu
Giriş Tarihi: 25.1.2024 10:41

Kapasite kullanım oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre kapasite kullanım oranı ocakta yüzde 76,2 oldu.

AA
Kapasite kullanım oranı belli oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta geçen aya göre 1,3 puan azalışla yüzde 76,2'ye düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1740 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta geçen aya kıyasla 1,3 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesine geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,4'e indi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar 2023 2024
Ocak 75,3 76,2
Şubat 75,2
Mart 73,5
Nisan 75,4
Mayıs 76,0
Haziran 76,8
Temmuz 77,1
Ağustos 76,1
Eylül 77,3
Ekim 77,4
Kasım 78,0
Aralık 77,5
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapasite kullanım oranı belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA